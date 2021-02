O otvorení škôl v okrese Prievidza rozhodnú miestne samosprávy

Bojnice 18. februára (TASR) - Otvorenie škôl a vyučovanie v prezenčnej forme v zmysle platných nariadení v okrese Prievidza od budúceho týždňa bude závisieť od rozhodnutia miestnych samospráv. Rozhodol o tom okresný krízový štáb na základe aktuálnej epidemiologickej situácie.



"Školské zariadenia v našom okrese budú od pondelka 22. februára fungovať podľa platného automatu, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR," povedala vo štvrtok regionálna hygienička Zuzana Tornócziová.



O otváraní škôl tak podľa nej rozhodnú jednotliví zriaďovatelia škôl. "Zriaďovateľ má právo zhodnotiť situáciu a rozhodnúť sa, či školské zariadenie otvorí alebo nie. Ak mu situácia nedovolí otvoriť zariadenie, výučba bude zabezpečená tak ako doposiaľ, dištančnou formou," ozrejmila.



Pri zvýšenom výskyte ochorení sa budú školy riadiť podľa školského semafora. "Karantenizovať sa bude buď trieda, pavilón, alebo celé zariadenie rozhodnutím hygienikov. Ak by sa situácia zhoršila, vydáme vyhlášku, v rámci ktorej zatvoríme všetky školské zariadenia," doplnila Tornócziová.



Otváraním škôl v jednotlivých okresoch v Trenčianskom kraji sa zaoberal na svojom zasadnutí vo štvrtok aj krajský krízový štáb a v stredu (17. 2.) i pandemická komisia kraja.



Prievidzský okres sa momentálne nachádza v bordovej farbe, okres Partizánske, ktorý rovnako patrí do pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, je v čiernej farbe. "V okrese Prievidza sa situácia zastabilizovala, máme dokonca zaznamenaný mierny pokles ochorení. Partizánske zostáva čierne, ale aj tam už vidíme veľký pokles ochorení," priblížila Tornócziová.



RÚVZ podľa nej naďalej pokračuje v trasovaní a dohľadávaní kontaktov. "Chceme požiadať ľudí, aby nám hlásili všetky kontakty, aby sme tým chránili ich, ako aj ostatných ľudí. Čo sa týka škôl, chceme poprosiť rodičov, aby sa správali zodpovedne a neposielali deti do školy, keď budú mať v rodine výskyt ochorenia. Ak dieťa už bude vykazovať známky ochorenia, aby zostalo radšej doma. Aby deti chodili čo najdlhšie do školy a nemuseli sme ich zatvárať," vyzvala regionálna hygienička.