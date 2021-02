O otvorení škôl v Bratislavskom kraji sa má rozhodnúť do pondelka

Bratislava 7. februára (TASR) - O otvorení škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) rozhodnú ich riaditelia najneskôr v pondelok (8. 2.). Pri rozhodovaní zohľadnia výsledky víkendového testovania, záujem rodičov a žiakov i všetky iné okolnosti, ktoré súvisia s výchovno-vzdelávacím procesom. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Sú školy, ktoré vedia plnohodnotne učiť dištančne, no máme tiež informácie od viacerých riaditeľov, že plánujú otvoriť školy, aby žiakom umožnili prístup k odbornému vzdelávaniu, ktoré sa nedá riadne zabezpečiť dištančne," skonštatovala riaditeľka odboru školstva, mládeže a športu BSK Jana Zápalová.



BSK je zriaďovateľom 54 stredných škôl, ktoré majú rôzne zameranie a sídlia vo viacerých okresoch bratislavského kraja. Nie je preto možné vydať plošné rozhodnutie o otvorení alebo neotvorení všetkých škôl.



"Zdôrazňujeme, že prvoradým záujmom škôl, ale aj BSK ako zriaďovateľa, je ochrana zdravia zamestnancov škôl a školských zariadení, žiakov a ich zákonných zástupcov, no na druhej strane chceme vytvoriť všetky podmienky pre umožnenie prístupu k vzdelávaniu tých žiakov, ktorí o to prejavia záujem," vyhlásil predseda BSK Juraj Droba.