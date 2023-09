Pri odbornej škole v Spišskej Novej Vsi vybudujú športovú halu

Spišská Nová Ves 6. septembra (TASR) - V blízkosti Strednej odbornej školy ekonomickej (SOŠE) vyrastá nová športová hala. Výstavbu financuje Košický samosprávny kraj (KSK) prostredníctvom úveru z Európskej investičnej banky, celkové náklady presahujú štyri milióny eur s DPH. V stredu to uviedol predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že slúžiť bude pre krajské stredné školy, širokú verejnosť aj športové kluby.



"Preto je aj takto dimenzovaná, aby spĺňala aj náročnejšie kritériá pre organizáciu zápasov rôznych druhov športov, budú tam aj vysúvacie tribúny pre 150 divákov. Po takejto hale bol v meste, ale aj v celom regióne obrovský dopyt," zdôvodnil Trnka. S výstavbou sa začalo ešte na jar, zhotoviteľ chce dielo odovzdať ešte pred zmluvným termínom, teda do konca tohto roka. Hala poskytne multifunkčný priestor s vhodnou podlahou pre volejbal, tenis, futsal, hádzanú, basketbal a florbal. Výstavba ráta s dvomi výškovo rozlíšenými blokmi. V jednom bude zázemie s oddychovou zónou, šatňami pre 80 športovcov, kabinetmi a sociálnymi zariadeniami, v druhom zase hracia plocha. Súčasťou haly bude priľahlé parkovisko.



Riaditeľka SOŠE Andrea Iovdijová uviedla, že nové športovisko im uľahčí organizáciu stredoškolských súťaží. "Naša telocvičňa už na toto kapacitne nepostačuje, doteraz sme preto využívali preto priestory vedľajšej športovej haly," uviedla s tým, že škola má v súčasnosti takmer 300 žiakov, ktorí sa vzdelávajú v troch študijných odboroch.



"Vybrali sme toto miesto aj preto, že je to blízko našej športovej haly, a nové športovisko teda výrazne pomôže pri organizácii rôznych podujatí či aktivitách športových klubov. Máme na stole memorandum o spolupráci o prevádzkovaní tejto haly, takže počas týždňa bude slúžiť školákom a počas víkendov športovým klubom. Je to teda prínosom pre všetkých obyvateľov," skonštatoval primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik.