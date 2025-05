O pernaté dravce zo Štiavnických Baní sa starajú väzni v B. Bystrici

Štiavnické Bane 7. mája (TASR) - Sokoliari zo Štiavnických Baní v okrese Banská Štiavnica, známi Základnou školou s materskou školou Maximiliána Hella vyučujúcou sokoliarstvo, rozšírili svoje aktivity aj za múry väznice. Pod vedením riaditeľa školy Pavla Michala sa starostlivosti o pernaté dravce venujú aj väzni v Banskej Bystrici.



„V Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica sme v priebehu mesiaca október 2024 zaviedli špecifickú voľnočasovú aktivitu pre odsúdených formou krúžkovej činnosti s názvom Chovateľský krúžok,“ uviedla pre TASR Katarína Bednárová z kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže.



Šiesti odsúdení, ktorí prejavili o krúžok záujem, sa pod záštitou Michala starajú o troch myšiakov štvorfarebných. V ústave pre tieto účely odsúdení svojpomocne upravili terén a postavili dve voliéry. V počiatočných mesiacoch sa väzni pod dozorom Michala naučili manipulovať s dravcami či podávať im stravu. Po uplynutí adaptačnej a zaškolovacej fázy už Michal realizuje kontrolu v ústave len dvakrát do mesiaca, keď prinesie stravu pre dravce, skontroluje ich aktuálnu váhu, ako aj zdravotný stav a kondíciu.



Michal pre TASR skonštatoval, že podľa jemu dostupných informácií je banskobystrický ústav prvým v Európe, kde sokoliarstvo pomáha odsúdeným. „Klienti majú z toho veľkú radosť a cieľom je to, aby sa zmenilo ich myslenie, správanie, keď sa dostanú na slobodu, aby sa nevrátili naspäť do väzenského systému,“ poznamenal.



Aktivite sa zatiaľ venuje on sám, no ako uviedol, na prácu s dravcami v ústavoch pripravuje aj ďalších profesionálnych sokoliarov zo základnej školy. Ambíciou totiž je rozšíriť túto aktivitu aj do ďalších ústavov.



Či nájdu odsúdení po návrate zo zariadenia vďaka tejto aktivite nové uplatnenie, je zatiaľ podľa jeho slov predčasné hovoriť. Verí však, že by mohli byť napríklad nápomocní v poľnohospodárstve pri ochrane kultúrnych plodín plašením vtákov dravcami.



Cieľom aktivity je podľa Bednárovej podpora psychického zdravia odsúdených. Pokojné správanie dravcov vplýva na odsúdených, pomáha im uvoľňovať napätie a znižovať stres či úzkosti. „Učia ich kontrolovať svoje emócie, pohyby a hlas, čo napomáha napríklad pri problémoch s impulzivitou alebo hnevom,“ priblížila.



Spoločné aktivity s dravcami tiež podporujú sociálne zručnosti a komunikáciu a vplývajú aj na posilnenie sebavedomia a motivácie odsúdených. Aktivita má tiež vzdelávací a výchovný rozmer v oblastiach environmentálnej výchovy cez priamy zážitok. Takisto si vďaka nej budujú zodpovednosť.



„Nakoľko má celá aktivita pozitívny dosah na odsúdených vo všetkých spomínaných oblastiach, nevylučujeme do budúcna možnosť jej rozšírenia aj do iného ústavu, ako aj prípadnú zmenu z voľnočasovej aktivity na aves terapiu,“ dodala Bednárová.



Myšlienku práce odsúdených s pernatými dravcami podporila nedávno aj vláda SR. Na svojom poslednom výjazdovom rokovaní vyčlenila 10.000 eur na „zabezpečenie aves terapie pomocou dravcov vo väznici v Banskej Bystrici a natočenia spotu vo vybraných pamiatkach UNESCO na Slovensku prostredníctvom orla a kamery umiestnenej na jeho chrbte“.