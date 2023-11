O podporu z rozpočtu Prievidze sa uchádza deväť občianskych projektov

Prievidza 3. novembra (TASR) - Obyvatelia Prievidze majú opäť možnosť rozhodnúť o použití časti financií z mestského rozpočtu. O ich podporu sa tento rok v rámci participatívneho rozpočtu uchádza deväť občianskych projektov s rôznym zameraním. Prievidžania môžu za vybrané zámery hlasovať počas novembra. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Ďalší ročník projektu participatívneho rozpočtu spustilo mesto na jar, do finálového kola sa dostalo deväť zámerov. O podporu verejnosti sa uchádza projekt zameraný na výcvik psov a osvetu, zámer kompletnej výmeny drevených lavíc a stolov v amfiteátri Agátový háj, projekty revitalizácie mestského parku, vybudovania náučného chodníka z Mariánskeho vŕška a zámer vybudovania netradičného detského ihriska z agátového dreva na sídlisku Kopanice. Predkladatelia chcú získať financie z rozpočtu i na Beh pre mobilný hospic, projekt Hip-hopové leto, sériu nácvikov pre spevácke zbory v Prievidzi a spoločné hudobno-tanečné predstavenie s deťmi so zdravotným a mentálnym postihnutím.



Samospráva začala s distribúciou hlasovacích lístkov do domácností začiatkom novembra. "Mesto zabezpečí distribúciu jedného hlasovacieho lístka do každej domácnosti. Pokiaľ v domácnosti žije viac osôb, ďalší hlasujúci si môžu hlasovacie lístky stiahnuť na stránke mesta," uviedla vedúca kancelárie primátorky Diana Šurkalová Dušeková. Hlasovanie o projektoch podľa nej potrvá do 30. novembra.



Hlasujúci môžu v rámci jedného hlasovacieho lístka vybrať tri až päť projektov, ktoré považujú za dôležité či zaujímavé a žiadajú o ich financovanie z Participatívneho rozpočtu pre Prievidzu 2024. Vyplnený hlasovací lístok budú môcť odovzdať na jednom z troch zberných miest, kde sa budú nachádzať hlasovacie urny alebo odoslať poštou na Mestský úrad v Prievidzi.