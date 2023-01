O poškodenom garážovom dome na Drieňovej sa má čoskoro rozhodnúť

Bratislava 31. januára (TASR) – O budúcnosti požiarom značne poškodeného garážového domu na Drieňovej ulici v bratislavskom Ružinove by sa malo rozhodnúť v najbližších týždňoch. V hre je čiastočná demolácia a rekonštrukcia objektu i úplná demolácia a výstavba nového parkovacieho domu. O alternatíve sanácie sa má hlasovať od 6. februára do 6. marca. Na svojom webe o tom informuje Bratislavské garážové družstvo (BGD), ktoré je vlastníkom garážového domu.



Súťaž na búranie stavby vyhlásilo BGD ešte vlani v októbri, verejná súťaž na čiastočnú alebo úplnú demoláciu bola ukončená v polovici novembra. Do súťaže sa vtedy prihlásilo deväť odborných firiem.



Následne na decembrovom rokovaní sa kompetentní oboznámili s návrhom technického, ekonomického i finančného porovnania jednotlivých alternatív obnovy parkovacieho domu. Vyhodnocovali tiež podklady verejnej obchodnej súťaže. "Zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom bude možné uzatvoriť až po písomnom hlasovaní," konštatuje BGD na webe.



Požiar v garážovom dome na Drieňovej ulici vypukol vlani 5. marca večer. Po uhasení požiaru umožnili sprístupnenie niektorých priestorov na ich vypratanie, ale len tých, pri ktorých to dovoľovala statika. Zachrániť sa podarilo stovky áut, motoriek, bicyklov i ďalšieho majetku.