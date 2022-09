O post predsedu Banskobystrického kraja sa chce uchádzať Maroš Čupka

Banská Bystrica 2. septembra (TASR) – O post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sa chce v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať Maroš Čupka. TASR o tom informoval v piatok s tým, že je kandidátom hnutia Socialisti.sk.



Pripomenul, že medzi jeho programové priority patria napríklad zlepšenie sociálnej starostlivosti o seniorov i budovanie nájomných bytov. Je to tiež rozvoj a obnova verejnej dopravy s pomocou Železníc Slovenskej republiky i založenie dopravného podniku vo vlastníctve samosprávy.



Negatívom kraja je podľa jeho slov okrem ekonomických nerovností aj masový turizmus, ktorý postupne pohlcuje niektoré časti kraja. "Nedotknuté odľahlé časti zatiaľ odolávajú a práve na týchto miestach je potrebné zabezpečiť politiku moderného turizmu," zhrnul s tým, že by to malo byť s pomocou jednotlivých obcí a zlepšením verejnej dopravy. "Tým vieme zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov a prácu v nich, zároveň ochránime aj prírodu," konštatoval.



Spomenul tiež, že kandidáti hnutia do banskobystrického krajského zastupiteľstva sú Zuzana Kúdelková, Martina Kupcová a Ivana Veverková.