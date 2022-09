o post predsedu Banskobystrického kraja sa uchádza kandidátov

Banská Bystrica 12. septembra (TASR) – Voliči v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) si budú vyberať predsedu kraja z deviatich kandidátov. TASR to potvrdila hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková s tým, že volebná komisia BBSK v pondelok rozhodla o registrácii kandidátov na jesenné komunálne voľby.



Traja kandidáti sú nezávislí, sú to súčasný podpredseda BBSK Ondrej Lunter, poslanec Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici Marek Modranský a predseda predstavenstva SAD Zvolen Adrian Polóny.



Ďalších nominovali politické strany. Patria sem nezaradený poslanec Národnej rady SR Miroslav Suja z hnutia Republika či predseda strany Národná koalícia Rudolf Huliak. O post vo vedení kraja sa chce v jesenných voľbách uchádzať aj poslanec parlamentu Marek Kotleba z ĽSNS. Kandidovať budú aj Michal Albert (Komunistická strana Slovenska), Maroš Čupka (Socialisti.sk) a Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku).



Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja bude mať aj v nasledujúcom volebnom období 49 poslancov. Meniť sa nebude ani počet volebných obvodov, voliči budú hlasovať v 13 obvodoch, ktoré sú identické s rozložením okresov. Komisia zaregistrovala spolu 346 mien na post krajského poslanca.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.