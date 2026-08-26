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O post predsedu Banskobystrického kraja má záujem sedem uchádzačov
Oficiálny zoznam kandidátov bude známy po preskúmaní kandidátnych listín a zaregistrovaní kandidátov, o čom rozhodne príslušná volebná komisia.
Autor TASR
Banská Bystrica 26. augusta (TASR) - O post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) by malo zabojovať sedem uchádzačov, ktorí do utorňajšej polnoci (25. 8.) podali kandidátne listiny. Politické strany a hnutia nominovali päť kandidátov a dvaja sú nezávislí. TASR o tom v stredu informovala odborná referentka pre komunikáciu Úradu BBSK Vanesa Čierna.
Doteraz oficiálne a verejne na sociálnej sieti oznámili svoju kandidatúru na post šéfa BBSK súčasný predseda kraja Ondrej Lunter, ktorý má kandidovať ako nezávislý. Poslanec Národnej rady SR Roman Malatinec avizoval svoju kandidatúru za Stranu vidieka a rovnako tak urobil podpredseda hnutia Republika Miroslav Suja.
Mená ďalších uchádzačov, ktorí podali kandidátne listiny, Úrad BBSK na rozdiel od niektorých samospráv a vyšších územných celkov na Slovensku v stredu nezverejnil.
Oficiálny zoznam kandidátov bude známy po preskúmaní kandidátnych listín a zaregistrovaní kandidátov, o čom rozhodne príslušná volebná komisia.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Doteraz oficiálne a verejne na sociálnej sieti oznámili svoju kandidatúru na post šéfa BBSK súčasný predseda kraja Ondrej Lunter, ktorý má kandidovať ako nezávislý. Poslanec Národnej rady SR Roman Malatinec avizoval svoju kandidatúru za Stranu vidieka a rovnako tak urobil podpredseda hnutia Republika Miroslav Suja.
Mená ďalších uchádzačov, ktorí podali kandidátne listiny, Úrad BBSK na rozdiel od niektorých samospráv a vyšších územných celkov na Slovensku v stredu nezverejnil.
Oficiálny zoznam kandidátov bude známy po preskúmaní kandidátnych listín a zaregistrovaní kandidátov, o čom rozhodne príslušná volebná komisia.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.