Piatok 27. marec 2026
O post predsedu Banskobystrického kraja sa bude uchádzať Miroslav Suja

.
Na snímke Miroslav Suja. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Banská Bystrica 27. marca (TASR) - O post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sa v jesenných komunálnych voľbách bude uchádzať Miroslav Suja (Republika). Oznámil to prostredníctvom videa na sociálnej sieti.

Podotkol, že práca v regiónoch je pre neho prioritou. „Preto verím, že spoločne to dokážeme a posunieme náš kraj dopredu. Banskobystrický kraj potrebuje zmenu,“ vyhlásil. Podľa neho BBSK potrebuje aktívnu politiku v regiónoch a prispôsobovať sa jednotlivým okresom. „Postupne vám predstavíme náš tím a program, ktorým chceme tieto zmeny dosiahnuť,“ doplnil.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 24. októbra.
.

