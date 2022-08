O post predsedu Bratislavského kraja sa bude uchádzať J. Mažgút

Bratislava 26. augusta (TASR) - O post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa bude uchádzať Ján Mažgút. Aktuálne pôsobí ako vedúci tlačového oddelenia strany Smer-SD. O post vo vedení kraja sa bude uchádzať ako spoločný kandidát Smeru-SD a SNS. Informovali o tom na piatkovej tlačovej konferencii.



"Nie som vždy spokojný so smerovaním a riadením nášho kraja. Preto chcem vyzvať súčasného predsedu BSK Juraja Drobu na férový súboj," povedal Mažgút. Ponúknuť chce víziu jasného napredovania kraja a silnú alternatívu. Najväčšie nedostatky riadenia kraja vidí vo verejnej doprave, poskytovaní kvalitných sociálnych služieb a kvalitnej zdravotnej starostlivosti. "Využijem všetok svoj čas, všetku svoju energiu, všetky svoje vedomosti a znalosti na to, aby som občanom BSK vytvoril také podmienky, aby v ňom boli spokojní a aby náš kraj prosperoval," deklaroval Mažgút.







Líder Smeru-SD Robert Fico poznamenal, že strana nemohla nepostaviť svojho kandidáta. Odmieta naratív, že Bratislava patrí pravici. "Cítime sa byť silní v tomto kraji," podčiarkol s tým, že Mažgút by mohol prekvapiť. Teší sa z podpory SNS a nerozumie rozhodnutiu Hlasu-SD podporovať Drobu. Smer-SD podľa Ficových slov ponúka človeka, ktorý sa roky pohybuje v prostredí, ktoré ho formovalo. Pripomenul napríklad Mažgútovo pôsobenie na Úrade pre verejné obstarávanie. Rovnako bol podľa jeho slov pri všetkých vážnych rozhodnutiach strany. Nemá preto pochybnosti, že je perfektne pripravený, vie komunikovať a aj obsahovo má čo ponúknuť.



"Ak taká zrelá politická strana, ako je Smer-SD, vybrala človeka personálne pripraveného na riadenie župy, ani sekundu naša krajská rada neváhala pri podpore Mažgúta," uviedol líder SNS Andrej Danko. Rovnako považuje Mažgúta za komplexne pripraveného človeka. Myslí si, že pod jeho vedením by kraj nestagnoval. Fico apeluje na Hlas-SD, aby prehodnotili svoju podporu Drobovi.



Mimoparlamentný Hlas-SD sa ohradil voči tvrdeniam o podpore Drobu. Hovorí o hrubom zavádzaní. "Hlas-SD zatiaľ nevyslovil podporu žiadnemu kandidátovi a so žiadnym ani nerokoval – ani s Jánom Mažgútom, pretože sme doteraz žiadne pozvania na rokovanie o prípadnej podpore nedostali," reagovala strana. Pripomenula aj Drobove slová, že o žiadnej podpore Hlasu-SD nevie. "Mrzí nás, že na jednej strane Smer-SD a SNS pri každej príležitosti zdôrazňujú potrebu spolupráce opozičných strán, no na druhej strane nevynechajú jedinú príležitosť, aby si otvorene či skryto 'kopli' do Hlasu-SD," dodala.



Na predsedu BSK bude opätovne kandidovať aj súčasný predseda Juraj Droba. O pozíciu sa bude uchádzať aj štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Dušan Velič.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.