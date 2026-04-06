O post predsedu Košického kraja sa bude uchádzať aj Džemal Kodrazi
Autor TASR
Košice 6. apríla (TASR) - O post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) sa v jesenných regionálnych voľbách bude uchádzať aj motivátor a podnikateľ Džemal Kodrazi. Ako TASR informoval, kandidovať bude ako nezávislý.
Kodrazi chce do verejného priestoru vrátiť ticho, úctu, čestnosť a ľudskosť. „Ľudia majú dosť tých istých tvárí a prázdnych sľubov. Košický kraj si zaslúži zmenu, ktorá nebude len na papieri, ale aj v reálnom živote. Nepotrebujeme ďalšieho politika, ktorý sa naučí pekne rozprávať pred kamerou. Potrebujeme človeka, ktorý sa nebojí hovoriť pravdu - aj keď nie je pohodlná,“ uviedol.
Tvrdí, že ľudia už roky počúvajú tie isté sľuby od tých istých ľudí a výsledkom je, že skutočné problémy ostávajú. Podľa vlastných slov nekandiduje preto, aby zapadol do systému, ale aby ho zmenil.
Kodrazi sa o funkciu predsedu KSK uchádzal aj v roku 2022, kedy kandidoval za stranu Princíp, ktorej bol predsedom. Predtým sa neúspešne uchádzal aj o post primátora Košíc.
Kandidatúru na predsedu KSK v nadchádzajúcich voľbách už verejne ohlásili aj Marián Porvažník za PS, Karel Hirman za Demokratov a košická viceprimátorka a krajská poslankyňa za KDH Lucia Gurbáľová. Kraj vedie druhé funkčné obdobie Rastislav Trnka.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.
