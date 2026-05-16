< sekcia Regióny
O post predsedu KSK sa za Hlas-SD bude uchádzať Igor Šimko
Šimko svoju kandidatúru zdôvodnil potrebou priniesť do riadenia kraja konkrétne výsledky, lepšiu spoluprácu so štátom a riešenia, ktoré budú mať priamy dosah na život ľudí v regiónoch.
Autor TASR
Košice 16. mája (TASR) - O post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) sa v jesenných voľbách bude za stranu Hlas-SD uchádzať súčasný poslanec parlamentu a splnomocnenec vlády pre odstraňovanie regionálnych rozdielov a plán obnovy v oblasti východného Slovenska Igor Šimko. Na sobotňajšej tlačovej konferencii to oznámil šéf strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
„Som presvedčený, že v najbližších rokoch môže byť práve táto časť Slovenska, Košický kraj, východné Slovensko, jedným z najväčších príbehov rozvoja celej našej krajiny. Košický kraj má potenciál v mnohých oblastiach predbehnúť aj Bratislavský kraj. Nehovorím to iba preto, lebo sme blízko hranice, ktorá bude v budúcnosti ešte oveľa dôležitejšou, ako je dnes, ale práve v Košiciach sme na križovatke trás na všetky svetové strany. Je tu strategický priestor, ľudia, tradícia a z toho všetkého vyplýva aj obrovský potenciál na rozvoj kraja,“ uviedol Šutaj Eštok. Zdôraznil, že KSK potrebuje vedenie založené na spolupráci, nie na konfliktoch a politických sporoch.
Šimko svoju kandidatúru zdôvodnil potrebou priniesť do riadenia kraja konkrétne výsledky, lepšiu spoluprácu so štátom a riešenia, ktoré budú mať priamy dosah na život ľudí v regiónoch.
„Žijem v Košiciach celý život a dôverne poznám celý kraj od Sobraniec po Rožňavu. Nechcem, aby východniari ďalej čakali na lepšiu budúcnosť. Chcem, aby už konečne žili lepšie. Košický kraj má obrovský nevyužitý potenciál a zaslúži si rovnakú pozornosť ako Bratislava. Kandidujem, lebo chcem pre to urobiť maximum,“ povedal Šimko.
„Som presvedčený, že mnohí obyvatelia Slovenska dnes ani nepoznajú potenciál miest, akými sú Sobranecké kúpele, Zemplínska šírava, Gelnica či historické pamiatky v regióne Gemera a Spiša. Košický kraj má obrovské možnosti v cestovnom ruchu, regionálnom rozvoji aj tvorbe pracovných miest. Tento potenciál však musí mať vedenie kraja schopnosť reálne rozvíjať,“ doplnil Šimko.
Jeho volebný program sa zameriava najmä na podporu regionálneho rozvoja, tvorbu pracovných miest, rozvoj infraštruktúry, modernizáciu verejných služieb a posilnenie kvality života vo všetkých okresoch kraja.
Kandidatúru na predsedu KSK už verejne ohlásili aj bývalý minister hospodárstva Karel Hirman za stranu Demokrati, košická viceprimátorka a krajská poslankyňa Lucia Gurbáľová za KDH, Džemal Kodrazi ako nezávislý kandidát a Marián Porvažník za Progresívne Slovensko. Kraj vedie druhé funkčné obdobie Rastislav Trnka.
„Som presvedčený, že v najbližších rokoch môže byť práve táto časť Slovenska, Košický kraj, východné Slovensko, jedným z najväčších príbehov rozvoja celej našej krajiny. Košický kraj má potenciál v mnohých oblastiach predbehnúť aj Bratislavský kraj. Nehovorím to iba preto, lebo sme blízko hranice, ktorá bude v budúcnosti ešte oveľa dôležitejšou, ako je dnes, ale práve v Košiciach sme na križovatke trás na všetky svetové strany. Je tu strategický priestor, ľudia, tradícia a z toho všetkého vyplýva aj obrovský potenciál na rozvoj kraja,“ uviedol Šutaj Eštok. Zdôraznil, že KSK potrebuje vedenie založené na spolupráci, nie na konfliktoch a politických sporoch.
Šimko svoju kandidatúru zdôvodnil potrebou priniesť do riadenia kraja konkrétne výsledky, lepšiu spoluprácu so štátom a riešenia, ktoré budú mať priamy dosah na život ľudí v regiónoch.
„Žijem v Košiciach celý život a dôverne poznám celý kraj od Sobraniec po Rožňavu. Nechcem, aby východniari ďalej čakali na lepšiu budúcnosť. Chcem, aby už konečne žili lepšie. Košický kraj má obrovský nevyužitý potenciál a zaslúži si rovnakú pozornosť ako Bratislava. Kandidujem, lebo chcem pre to urobiť maximum,“ povedal Šimko.
„Som presvedčený, že mnohí obyvatelia Slovenska dnes ani nepoznajú potenciál miest, akými sú Sobranecké kúpele, Zemplínska šírava, Gelnica či historické pamiatky v regióne Gemera a Spiša. Košický kraj má obrovské možnosti v cestovnom ruchu, regionálnom rozvoji aj tvorbe pracovných miest. Tento potenciál však musí mať vedenie kraja schopnosť reálne rozvíjať,“ doplnil Šimko.
Jeho volebný program sa zameriava najmä na podporu regionálneho rozvoja, tvorbu pracovných miest, rozvoj infraštruktúry, modernizáciu verejných služieb a posilnenie kvality života vo všetkých okresoch kraja.
Kandidatúru na predsedu KSK už verejne ohlásili aj bývalý minister hospodárstva Karel Hirman za stranu Demokrati, košická viceprimátorka a krajská poslankyňa Lucia Gurbáľová za KDH, Džemal Kodrazi ako nezávislý kandidát a Marián Porvažník za Progresívne Slovensko. Kraj vedie druhé funkčné obdobie Rastislav Trnka.