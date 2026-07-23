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O post predsedu Nitrianskeho kraja sa bude uchádzať Tibor Csenger

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Nitriansky hrad. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Kandidatúru na post predsedu NSK okrem Csengera zatiaľ potvrdil Henrich Varga z regionálnej strany Tím Kraj Nitra.

Autor TASR
Komárno 23. júla (TASR) - O post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) sa bude v októbrových voľbách uchádzať aj nominant Maďarskej aliancie, súčasný podpredseda strany Tibor Csenger. Svoju kandidatúru oznámil vo štvrtok v Komárne.

Kandidatúru na post predsedu NSK okrem Csengera zatiaľ potvrdil Henrich Varga z regionálnej strany Tím Kraj Nitra. Kandidovať bude s podporou strán PS, SaS, KDH, Hnutie Slovensko, Demokrati, Občianska konzervatívna strana a Maďarské fórum.

Súčasný predseda NSK Branislav Becík (Hlas-SD) zatiaľ oficiálne neoznámil, či sa bude o svoj post opätovne uchádzať. Napriek tomu ho podporuje tím zložený zo starostov, primátorov a komunálnych politikov z okresu Komárno.

Svoju kandidatúru na predsedu NSK pripustil aj Tibor Gašpar, podpredseda Národnej rady SR za Smer-SD. Skonštatoval, že reálna bude v prípade, ak nedôjde k dohode na spoločnom koaličnom kandidátovi.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026.
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