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O post predsedu Prešovského kraja má záujem 11 kandidátov
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Autor TASR
Prešov 26. augusta (TASR) - O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa chce v jesenných voľbách samosprávnych krajov uchádzať 11 kandidátov. Na poslancov krajského zastupiteľstva bolo zaevidovaných celkovo 476 kandidátov. Na webstránke Prešovského samosprávneho kraja o tom informuje zapisovateľka volebnej komisie samosprávneho kraja Mária Lukačíková.
O post predsedu kraja majú záujem Drahomír Čureja (nezávislý), Zoltán Kašo (Tím Košice), Ľubomír Goliaš (Jednota Slovanov), Marián Geci (nezávislý), Jozef Ištok (nezávislý), Milan Mazurek (Republika), Monika Lešková (Slovenská národná strana), Ján Stanko (Slovexit), Samuel Migaľ (nezávislý), Judita Laššáková (Smer-sociálna demokracia, Bratia Slovenska) a Milan Majerský (Kresťanskodemokratické hnutie, Hnutie Slovensko, Sloboda a Solidarita, Za ľudí, Konzervatívci - Kresťanská únia, Progresívne Slovensko).
Pre voľby do krajského zastupiteľstva, ktoré má v súčasnosti 65 poslancov, bolo podľa zverejnených informácií zaevidovaných 476 kandidátov. Z toho je 120 nezávislých a 356 uvedených na kandidátnych listinách politických strán, hnutí a koalícií. Poslanci budú volení v 13 volebných obvodoch.
Volebná komisia samosprávneho kraja preskúma doručené kandidátne listiny a následne rozhodne o registrácii jednotlivých kandidátov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
O post predsedu kraja majú záujem Drahomír Čureja (nezávislý), Zoltán Kašo (Tím Košice), Ľubomír Goliaš (Jednota Slovanov), Marián Geci (nezávislý), Jozef Ištok (nezávislý), Milan Mazurek (Republika), Monika Lešková (Slovenská národná strana), Ján Stanko (Slovexit), Samuel Migaľ (nezávislý), Judita Laššáková (Smer-sociálna demokracia, Bratia Slovenska) a Milan Majerský (Kresťanskodemokratické hnutie, Hnutie Slovensko, Sloboda a Solidarita, Za ľudí, Konzervatívci - Kresťanská únia, Progresívne Slovensko).
Pre voľby do krajského zastupiteľstva, ktoré má v súčasnosti 65 poslancov, bolo podľa zverejnených informácií zaevidovaných 476 kandidátov. Z toho je 120 nezávislých a 356 uvedených na kandidátnych listinách politických strán, hnutí a koalícií. Poslanci budú volení v 13 volebných obvodoch.
Volebná komisia samosprávneho kraja preskúma doručené kandidátne listiny a následne rozhodne o registrácii jednotlivých kandidátov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.