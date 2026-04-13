O post predsedu Prešovského kraja zabojuje aj podnikateľ Marián Geci
Autor TASR
Prešov 13. apríla (TASR) - O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa bude v tohtoročných voľbách uchádzať aj Marián Geci. Finančný poradca a podnikateľ oficiálnu kandidatúru potvrdil v pondelok.
Geci sa dlhodobo venuje práci s ľuďmi a podnikateľskému prostrediu v regiónoch Prešovského kraja, kde vníma každodenné problémy obyvateľov, ale aj potenciál na ďalší rozvoj. Považuje sa za kresťanského kandidáta a tvrdí, že PSK potrebuje praktické riešenia, efektívne hospodárenie a reálne výsledky, ktoré budú viditeľné v každodennom živote ľudí.
Kampaň postavil na troch hlavných prioritách - zlepšenie dopravnej dostupnosti a prepojenia regiónov, zastavenie odlivu mladých ľudí a podpora ich zotrvania v kraji a transparentné a efektívne hospodárenie s verejnými zdrojmi PSK. „PSK sa nemôže zmieriť s tým, že sa jeho regióny vyprázdňujú. Ľudia nepotrebujú ďalšie sľuby, ale konkrétne zmeny, ktoré budú cítiť v každodennom živote,“ uviedol Geci. Kampaň bude viesť formou otvorenej komunikácie s obyvateľmi, osobných stretnutí v regiónoch a diskusií o konkrétnych problémoch jednotlivých okresov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa majú konať 24. októbra. Predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil, pre TASR však potvrdil, že sa budú konať v tomto termíne. Post predsedu PSK sa pokúsi obhájiť Milan Majerský (KDH). Kandidatúru ohlásil aj poslanec europarlamentu Milan Mazurek (Republika).
