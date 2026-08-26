< sekcia Regióny
O post predsedu Trnavského kraja prejavilo záujem sedem uchádzačov
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Autor TASR,aktualizované
Trnava 26. augusta (TASR) - Kandidátnu listinu na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) podalo sedem uchádzačov, šiesti sú nominanti politických strán či koalícií, jeden uchádzač podal kandidatúru ako nezávislý. TASR to uviedol hovorca Úradu TTSK Peter Kováčik.
O opätovný mandát predsedu TTSK sa uchádza súčasný predseda samosprávneho kraja Jozef Viskupič (PS, SaS, KDH, Demokrati, Hnutie Slovensko, Maďarské fórum, OKS). Jeho vyzývateľmi sú József Berényi (Magyar Szovetseg-Maďarská aliancia), Jaroslav Cehlárik (Právo na pravdu), Róbert Dohál (Alternatíva pre Slovensko), Peter Hambálek (Smer-SD, Hlas-SD, SNS, Republika), Štefan Pollák (Spoločne Občania Slovenska) a Matej Lančarič, ktorý podal kandidatúru ako nezávislý.
Kováčik ďalej ozrejmil, že na poslancov do krajského zastupiteľstva podalo kandidátne listiny 217 uchádzačov, z nich 75 nezávislých. Definitívny zoznam bude známy po zasadnutí krajskej volebnej komisie, ktoré sa uskutoční 3. septembra. Celkový počet trnavských krajských poslancov bude od nadchádzajúceho volebného obdobia 42.
Lehota na podávanie kandidátnych listín sa skončila 25. augusta o polnoci. Oficiálny zoznam kandidátov bude známy po preskúmaní kandidátnych listín a zaregistrovaní kandidátov, o čom rozhodne príslušná volebná komisia. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
O opätovný mandát predsedu TTSK sa uchádza súčasný predseda samosprávneho kraja Jozef Viskupič (PS, SaS, KDH, Demokrati, Hnutie Slovensko, Maďarské fórum, OKS). Jeho vyzývateľmi sú József Berényi (Magyar Szovetseg-Maďarská aliancia), Jaroslav Cehlárik (Právo na pravdu), Róbert Dohál (Alternatíva pre Slovensko), Peter Hambálek (Smer-SD, Hlas-SD, SNS, Republika), Štefan Pollák (Spoločne Občania Slovenska) a Matej Lančarič, ktorý podal kandidatúru ako nezávislý.
Kováčik ďalej ozrejmil, že na poslancov do krajského zastupiteľstva podalo kandidátne listiny 217 uchádzačov, z nich 75 nezávislých. Definitívny zoznam bude známy po zasadnutí krajskej volebnej komisie, ktoré sa uskutoční 3. septembra. Celkový počet trnavských krajských poslancov bude od nadchádzajúceho volebného obdobia 42.
Lehota na podávanie kandidátnych listín sa skončila 25. augusta o polnoci. Oficiálny zoznam kandidátov bude známy po preskúmaní kandidátnych listín a zaregistrovaní kandidátov, o čom rozhodne príslušná volebná komisia. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.