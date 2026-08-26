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Toto sú kandidáti na post predsedu Žilinského kraja
O tretie funkčné obdobie bude usilovať doterajšia predsedníčka Erika Jurinová (KDH, Hnutie Slovensko, PS, SaS, Demokrati, Za ľudí, Konzervatívci - Kresťanská únia).
Autor TASR,aktualizované
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Žilina 26. augusta (TASR) - O post predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa uchádza sedem kandidátov. Politické strany, politické hnutia a ich koalície nominovali šesť kandidátov a jeden kandidát je nezávislý. TASR o tom informovala zapisovateľka volebnej komisie ŽSK Sylvie Milová.
O tretie funkčné obdobie bude usilovať doterajšia predsedníčka Erika Jurinová (KDH, Hnutie Slovensko, PS, SaS, Demokrati, Za ľudí, Konzervatívci - Kresťanská únia). Kandidatúru na post predsedu ŽSK oznámili aj bývalý žilinský primátor a súčasný štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Igor Choma (Smer-SD), poslanec NR SR Adam Lučanský (SNS), krajský poslanec Martin Kapitulík (nezávislý) a krajská poslankyňa Anna Belousovová s podporou hnutia Republika.
Mená zvyšných dvoch kandidátov v súčasnosti nie sú známe. Oficiálny zoznam bude známy po preskúmaní kandidátnych listín a zaregistrovaní kandidátov, o čom rozhodne volebná komisia.
O 56 poslaneckých mandátov v zastupiteľstve ŽSK má v 11 volebných obvodoch záujem 309 kandidátov, z ktorých je 108 nezávislých. Oproti súčasnému stavu ubudne v zastupiteľstve jeden poslanecký mandát vo volebnom obvode Žilina. Volebné obvody budú tvorené hranicami jednotlivých okresov s výnimkou volebných obvodov Martin a Turčianske Teplice. Sedem hraničných obcí z územia doterajšieho volebného obvodu Turčianske Teplice, a to Abramová, Blažovce, Borcová, Jazernica, Moškovec, Mošovce a Ondrašová, sa pričlenia do územia volebného obvodu Martin.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
O tretie funkčné obdobie bude usilovať doterajšia predsedníčka Erika Jurinová (KDH, Hnutie Slovensko, PS, SaS, Demokrati, Za ľudí, Konzervatívci - Kresťanská únia). Kandidatúru na post predsedu ŽSK oznámili aj bývalý žilinský primátor a súčasný štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Igor Choma (Smer-SD), poslanec NR SR Adam Lučanský (SNS), krajský poslanec Martin Kapitulík (nezávislý) a krajská poslankyňa Anna Belousovová s podporou hnutia Republika.
Mená zvyšných dvoch kandidátov v súčasnosti nie sú známe. Oficiálny zoznam bude známy po preskúmaní kandidátnych listín a zaregistrovaní kandidátov, o čom rozhodne volebná komisia.
O 56 poslaneckých mandátov v zastupiteľstve ŽSK má v 11 volebných obvodoch záujem 309 kandidátov, z ktorých je 108 nezávislých. Oproti súčasnému stavu ubudne v zastupiteľstve jeden poslanecký mandát vo volebnom obvode Žilina. Volebné obvody budú tvorené hranicami jednotlivých okresov s výnimkou volebných obvodov Martin a Turčianske Teplice. Sedem hraničných obcí z územia doterajšieho volebného obvodu Turčianske Teplice, a to Abramová, Blažovce, Borcová, Jazernica, Moškovec, Mošovce a Ondrašová, sa pričlenia do územia volebného obvodu Martin.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.