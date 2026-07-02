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O post predsedu Žilinského kraja sa bude uchádzať Martin Kapitulík
Kapitulíka presvedčili ku kandidatúre dáta z prieskumu v kraji s viac ako 11.000 respondentmi.
Autor TASR
Žilina 2. júla (TASR) - Bývalý viceprimátor mesta Žilina a krajský poslanec Martin Kapitulík sa bude v nadchádzajúcich jesenných spojených voľbách uchádzať o post predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Kandiduje ako nezávislý kandidát.
Kapitulíka presvedčili ku kandidatúre dáta z prieskumu v kraji s viac ako 11.000 respondentmi. Výsledky prieskumu ukázali, že len 22 percent maturantov plánuje zostať v Žilinskom kraji, každý tretí maturant plánuje odísť do zahraničia a viac ako polovica všetkých respondentov uviedla, že v kraji chýba dobre platená práca v ich odbore.
„Žilinský kraj má štyri univerzity, úžasnú prírodu, najrýchlejší rast HDP na Slovensku a čoskoro priame diaľničné spojenie s 38-miliónovým poľským trhom. A predsa jeho mladí ľudia chcú utiecť preč. Pre mňa to nie je štatistika, to je veľký výkričník. Preto som sa rozhodol, že naň odpoviem konkrétnym činom,“ uviedol Kapitulík.
Medzi jeho priority patria vyššie platy, lepšia práca, kvalitné vzdelávanie, dostupné bývanie, moderná doprava a mobilita, sociálne istoty a zdravotníctvo, bezpečný a moderne riadený kraj, turizmus, kultúra a identita.
Kapitulík dodal, že kraj, v ktorom je príjemné vyrastať, musí byť krajom, kde sa dobre žije aj v zrelom veku. „Chcem zveľadiť tento kraj pre všetkých, aby tu mladí nachádzali príležitosť, rodiny istotu a starší dôstojný domov. To je kraj, z ktorého sa neodchádza. To je kraj, do ktorého sa vracia,“ doplnil.
Martin Kapitulík pôsobil ako viceprimátor Žiliny, kde stál pri vzniku projektov v oblasti mestskej energetiky, odpadového hospodárstva a SMART technológií. Prednášal na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Pôsobil aj ako poradca ministra dopravy. Inicioval transparentné postupy v mestskej samospráve a je tiež zakladateľom iniciatívy Žilina Innovation Valley - Technologické srdce severu, ktorá prepája priemyselné firmy, výskumníkov a samosprávu v kraji a má pomôcť udržať talentovaných ľudí doma.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
Kapitulíka presvedčili ku kandidatúre dáta z prieskumu v kraji s viac ako 11.000 respondentmi. Výsledky prieskumu ukázali, že len 22 percent maturantov plánuje zostať v Žilinskom kraji, každý tretí maturant plánuje odísť do zahraničia a viac ako polovica všetkých respondentov uviedla, že v kraji chýba dobre platená práca v ich odbore.
„Žilinský kraj má štyri univerzity, úžasnú prírodu, najrýchlejší rast HDP na Slovensku a čoskoro priame diaľničné spojenie s 38-miliónovým poľským trhom. A predsa jeho mladí ľudia chcú utiecť preč. Pre mňa to nie je štatistika, to je veľký výkričník. Preto som sa rozhodol, že naň odpoviem konkrétnym činom,“ uviedol Kapitulík.
Medzi jeho priority patria vyššie platy, lepšia práca, kvalitné vzdelávanie, dostupné bývanie, moderná doprava a mobilita, sociálne istoty a zdravotníctvo, bezpečný a moderne riadený kraj, turizmus, kultúra a identita.
Kapitulík dodal, že kraj, v ktorom je príjemné vyrastať, musí byť krajom, kde sa dobre žije aj v zrelom veku. „Chcem zveľadiť tento kraj pre všetkých, aby tu mladí nachádzali príležitosť, rodiny istotu a starší dôstojný domov. To je kraj, z ktorého sa neodchádza. To je kraj, do ktorého sa vracia,“ doplnil.
Martin Kapitulík pôsobil ako viceprimátor Žiliny, kde stál pri vzniku projektov v oblasti mestskej energetiky, odpadového hospodárstva a SMART technológií. Prednášal na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Pôsobil aj ako poradca ministra dopravy. Inicioval transparentné postupy v mestskej samospráve a je tiež zakladateľom iniciatívy Žilina Innovation Valley - Technologické srdce severu, ktorá prepája priemyselné firmy, výskumníkov a samosprávu v kraji a má pomôcť udržať talentovaných ľudí doma.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.