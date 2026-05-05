O post primátora Banskej Bystrice sa bude uchádzať aj Matúš Molitoris
Do volieb vstupuje ako občiansky kandidát s cieľom obnoviť dôveru v mesto.
Autor TASR
Banská Bystrica 5. mája (TASR) - Mestský poslanec Matúš Molitoris sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať o post primátora mesta Banská Bystrica. Svoje rozhodnutie o kandidatúre oznámil v utorok s tým, že do volieb vstupuje ako občiansky kandidát s cieľom obnoviť dôveru v mesto, zastaviť jeho stagnáciu a naštartovať reálny rozvoj postavený na funkčnom riadení. Ako tvrdí, „nechce riadiť mesto, z ktorého ľudia odchádzajú, ale budovať mesto, do ktorého sa vracajú“.
Molitoris konštatoval, že rozhodnutie prichádza v čase, keď Banská Bystrica dlhodobo zápasí s odlivom obyvateľov, stratou investícií a premárnenými príležitosťami.
„Počet obyvateľov krajského mesta dlhodobo klesá a ak tento trend nezastavíme, mesto bude ďalej strácať ľudí, energiu aj budúcnosť. Banská Bystrica sa nesmie stať mestom odchodov, a práve tomu chcem jednoznačne zabrániť,“ zdôraznil Molitoris.
Podľa neho vychádzajúc z dát Štatistického úradu SR a mestskej štatistiky, ak v roku 2001 žilo v Banskej Bystrici 83.000 obyvateľov, dnes je ich 72.505. Za posledných 15 rokov mesto strácalo priemerne 415 obyvateľov ročne.
„Mesto sa vyprázdňuje, odchádzajú mladí, rodiny aj podnikatelia. Neodchádzajú preto, že chcú, ale preto, že tu nevidia šancu. A práve to musíme zmeniť,“ vysvetlil kandidát na primátora.
Svoju kandidatúru definuje ako kandidatúru obnovy dôvery v mesto a zároveň kandidatúru rozvoja a funkčného riadenia. Poukazuje na to, že problémy mesta nie sú nové, ale sú dôsledkom rokov nečinnosti, stagnácie, slabého riadenia a nedostatku odvahy prijímať rozhodnutia. „Banská Bystrica nepotrebuje ďalšie sľuby, potrebuje rozhodnutia,“ doplnil Molitoris.
Medzi jeho hlavné priority patrí zastavenie vysťahovania obyvateľov mesta a vytvorenie podmienok, aby mali dôvod zostať, aktívne vytváranie príležitostí pre investorov a nové pracovné miesta, systémové riešenie dopravnej paralýzy, rozvoj dostupného nájomného bývania, premena mesta na partnera podnikateľov, dôstojný život seniorov, posilnenie pocitovej bezpečnosti vo verejnom priestore a podpora športu, kultúry a komunitného života.
Molitoris je v poradí tretím kandidátom, ktorý oficiálne oznámil, že sa bude uchádzať o post hlavy mesta. V marci tak urobila mestská poslankyňa Diana Javorčíková, ktorá plánuje kandidovať s podporou strán PS, Demokrati a SaS. Záujem o post primátora Banskej Bystrice oznámil ešte v januári architekt a mestský poslanec Tomáš Sobota. Súčasným primátorom je Ján Nosko, ktorý je vo funkcii od roku 2014.
