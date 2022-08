O post primátora Banskej Bystrice sa uchádza šesť kandidátov

Banská Bystrica 31. augusta (TASR) – Kandidátne listiny na post primátora mesta Banská Bystrica predložilo šesť kandidátov, päť mužov a jedna žena. Z toho traja sú nezávislí, dvoch nominoval politický subjekt a jedného koalícia politických strán. TASR o tom v stredu informoval Karol Langstein, zapisovateľ mestskej volebnej komisie s tým, že viac informácií, a teda ich mená, nemôže zverejniť, kým nebudú oficiálne zaregistrovaní.



Nezávislými kandidátmi sú súčasný primátor Ján Nosko, projektová manažérka Diana Javorčíková a bezpečnostný analytik a bývalý reprezentant v džude Anton Minárik. Všetci traja na sociálnej sieti informovali, že odovzdali kandidátne listiny. Pre TASR svoju kandidatúru potvrdil politik Daniel Karas (Smer-SD, Republika). O post primátora chce zabojovať aj Peter Podhorský (Kotlebovci - ĽSNS). Pre TASR to potvrdil podpredseda strany Kotlebovci - ĽSNS Martin Beluský. Ďalším kandidátom je Jozef Sásik, predseda Slovenskej ľudovej strany.



Z koľkých kandidátov napokon Banskobystričania budú vyberať ukáže až následná registrácia. "Po kreovaní mestskej volebnej komisie budú všetky kandidátne listiny preverené, či napĺňajú literu zákona a následne budú zaregistrovaní kandidáti," uviedol Langstein.



O post poslancov v 31-člennom mestskom zastupiteľstve v Banskej Bystrici sa uchádza 128 kandidátov, z ktorých je 57 nezávislých, 30 z dvoch koalícií a 41 kandidátov sú nominanti 10 politických subjektov, ktoré idú do tohtoročných jesenných volieb samostatne.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.