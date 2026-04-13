O post primátora Banskej Štiavnice sa bude uchádzať Michal Pálka
Autor TASR
Banská Štiavnica 13. apríla (TASR) - Kandidatúru na post primátora Banskej Štiavnice v tohtoročných komunálnych voľbách ohlásil Michal Pálka. Ako uviedol pre TASR, do riadenia mesta chce priniesť novú energiu, praktické riešenia a dôraz na každodenný život ľudí. „Chcem, aby sa Štiavnica rozvíjala tak, aby bola dobrým miestom pre život rodín, seniorov aj mladých ľudí,“ poznamenal.
Pálka vstupuje do volieb ako nezávislý kandidát, no keďže podľa svojich vlastných slov dostal viaceré ponuky, do budúcnosti nevylučuje možnú spoluprácu s niektorou zo strán demokratického spektra. Doteraz v komunálnej politike nepôsobil.
Medzi hlavné priority jeho volebného programu patrí dostupnejšie bývanie pre mladé rodiny, posilnenie služieb pre seniorov a postupná obnova infraštruktúry, najmä ciest a verejných priestorov. „Zároveň chcem podporiť komunitný život a vytvárať podmienky, aby mladí ľudia zo Štiavnice neodchádzali,“ podotkol Pálka.
Za dôležitú tému považuje aj využívanie dostupných zdrojov financovania a realizáciu projektov, ktoré majú reálny prínos pre mesto. Pálka zdôraznil, že dlhodobo pracuje na projektoch, ktoré pomáhajú mestám a komunitám, pričom chce tieto skúsenosti priniesť aj do Banskej Štiavnice. Podrobnejší program chce predstaviť postupne v priebehu kampane, aby bol priestor aj na diskusiu s obyvateľmi mesta.
