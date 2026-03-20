O post primátora Bratislavy chce na jeseň zabojovať aj Ľ. Geci
Bratislava má podľa neho obrovskú ekonomickú silu, napriek tomu nepôsobí v súčasnosti ako sebavedomá metropola.
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - O post primátora Bratislavy chce v tohtoročných jesenných voľbách zabojovať aj Ľubomír Geci. Svoje rozhodnutie odôvodňuje stavom, v akom sa hlavné mesto nachádza. Hovorí, že Bratislava má na viac. Kandidovať chce ako nezávislý. Oznámil to na sociálnej sieti.
„Rozhodol som sa kandidovať, pretože už sa viac nedokážem pozerať na to, v akom stave je naše mesto. Nefunguje tak, ako by malo. Bratislava nepotrebuje novú fasádu. Potrebuje opraviť systém, ktorý ju riadi,“ konštatuje Geci.
Bratislava má podľa neho obrovskú ekonomickú silu, napriek tomu nepôsobí v súčasnosti ako sebavedomá metropola. Poukazuje na zanedbanú infraštruktúru, narastajúci investičný dlh a mesto, ktoré sa veľmi často riadi emóciami namiesto efektivity, odbornosti a dát.
V rámci svojej vízie pre funkčné mesto avizuje „zoštíhlenie“ magistrátu na 600 zamestnancov a efektívne riadenie. Sľubuje rýchle dopravné riešenia, kvalitné cesty, chodníky a verejné priestory, bezpečné cyklotrasy, dostupnejšie bývanie či obmedzenie bilbordov, ale aj nulovú toleranciu grafitov a zavedenie systémového a rýchleho odstraňovania vandalizmu do 48 hodín. Z Bratislavy chce vytvoriť sebavedomú metropolu, teda mesto, ktoré dokáže reálne konkurovať Prahe, Brnu či Viedni.
Kandidovať na primátora Bratislavy chce aj jej súčasný šéf Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati). Kandidatúru ohlásil aj bratislavský mestský i krajský poslanec Martin Winkler (strana Dunaj) a dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (nezávislá). Skloňuje sa aj meno ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ktorý svoju kandidatúru zatiaľ nepotvrdil ani nevyvrátil. Kandidatúru zvažuje aj predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová.
„Rozhodol som sa kandidovať, pretože už sa viac nedokážem pozerať na to, v akom stave je naše mesto. Nefunguje tak, ako by malo. Bratislava nepotrebuje novú fasádu. Potrebuje opraviť systém, ktorý ju riadi,“ konštatuje Geci.
Bratislava má podľa neho obrovskú ekonomickú silu, napriek tomu nepôsobí v súčasnosti ako sebavedomá metropola. Poukazuje na zanedbanú infraštruktúru, narastajúci investičný dlh a mesto, ktoré sa veľmi často riadi emóciami namiesto efektivity, odbornosti a dát.
V rámci svojej vízie pre funkčné mesto avizuje „zoštíhlenie“ magistrátu na 600 zamestnancov a efektívne riadenie. Sľubuje rýchle dopravné riešenia, kvalitné cesty, chodníky a verejné priestory, bezpečné cyklotrasy, dostupnejšie bývanie či obmedzenie bilbordov, ale aj nulovú toleranciu grafitov a zavedenie systémového a rýchleho odstraňovania vandalizmu do 48 hodín. Z Bratislavy chce vytvoriť sebavedomú metropolu, teda mesto, ktoré dokáže reálne konkurovať Prahe, Brnu či Viedni.
Kandidovať na primátora Bratislavy chce aj jej súčasný šéf Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati). Kandidatúru ohlásil aj bratislavský mestský i krajský poslanec Martin Winkler (strana Dunaj) a dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (nezávislá). Skloňuje sa aj meno ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ktorý svoju kandidatúru zatiaľ nepotvrdil ani nevyvrátil. Kandidatúru zvažuje aj predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová.