O post primátora Bratislavy chce opätovne zabojovať M. Heredoš
Bratislava 10. marca (TASR) - Na post primátora Bratislavy chce v tohtoročných jesenných voľbách kandidovať aj predseda občianskeho združenia Voľná zóna a jeden z neúspešných kandidátov z roku 2022 Miroslav Heredoš. Kandidovať chce ako nezávislý. Oznámil to vo videu na sociálnej sieti. Svoju kandidatúru odôvodňuje tým, že sa mesto vzdialilo občanom. V predchádzajúcom boji o primátorské kreslo skončil Heredoš na treťom mieste.
„Našu Bratislavu mám veľmi rád, avšak za osem rokov vlády Matúša Valla sa zmenila na nepoznanie. Odtrhla sa od nás občanov, neslúži nám a ako občanom sa nám vzdialila,“ konštatuje Heredoš s tým, že rezident a občan mesta by mal cítiť honor a výhody prameniace z toho, že je občan s trvalým pobytom v Bratislave.
Avizuje zastavenie a reformu množstva „deformačných a devalvačných politík“, nápravu sľubuje vo viacerých oblastiach. Zabezpečiť chce generálnu reformu celomestskej parkovacej politiky PAAS i generálne výhody pre rezidenta mestskej časti vrátane celoročného bezplatného parkovania v jeho mestskej časti. Nastaviť chce odpustenie pokút a zastaviť pokutovania v exponovaných zónach, pri nemocniciach a poliklinikách, osobitne na Kramároch.
V rámci verejnej dopravy chce bezodkladne nastaviť rovnakú cenu ročného predplatného lístka ako v Prahe, teda na sumu 149 eur. Súčasnú sumu považuje za absolútne devastačnú, pričom vodiči áut takto podľa neho do MHD nepresadnú. Prinavrátiť chce 15-minútový cestovný lístok. Z Vajanského nábrežia chce odstrániť cyklochodník a prinavrátiť komunikáciu do pôvodného stavu. S poslancami Národnej rady SR chce rokovať o novelizácii zákona a znižovaní pokút o 50 percent.
Avizuje zastavenie zadlžovania mesta vrátane vykonania auditu, vyrovnané hospodárenie i zníženie výdavkov magistrátu. Pre developerov a oligarchov sľubuje obmedzenia i platenie za rozvoj nájomného bývania, teda vymoženie vyššieho počtu nájomných bytov pre mestské rodiny. Navrhuje tiež zrušiť post nočného primátora a zriadiť Úrad mestského ombudsmana.
Na post šéfa Bratislavy ohlásil opätovne kandidatúru aj súčasný primátor Matúš Vallo, ktorý je kandidátom štvorkoalície Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati. Kandiduje po tretíkrát. O kreslo primátora hlavného mesta sa uchádza aj bratislavský mestský i krajský poslanec Martin Winkler (strana Dunaj) a dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (nezávislá). Skloňuje sa aj meno ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ktorý svoju kandidatúru zatiaľ nepotvrdil ani nevyvrátil.
