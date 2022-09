O post primátora Bratislavy sa oficiálne uchádza deväť kandidátov

Bratislava 13. septembra (TASR) - O post primátora Bratislavy sa v jesenných komunálnych voľbách oficiálne uchádza deväť kandidátov, z toho jedna žena. Vyplýva to zo zoznamu kandidátov, ktorých zaregistrovala mestská volebná komisia. TASR ho poskytla hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková.



O hlasy voličov sa uchádza Miroslav Heredoš, Martin Jakubec, Rudolf Kusý, Milena Minichová, Martin Mlýnek, Peter Poláček, Andrej Trnovec, Matúš Vallo a Miroslav Vetrík.



Do 45-členného bratislavského mestského zastupiteľstva bolo podaných 331 kandidátnych listín. "Zoznam mien kandidátov na poslancov do mestského zastupiteľstva bude oficiálne známy začiatkom budúceho týždňa," doplnila Schmucková.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.