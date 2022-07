O post primátora Detvy sa chce uchádzať mestský poslanec J. Výbošťok

Detva 22. júla (TASR) - O post primátora Detvy sa chce v jesenných komunálnych voľbách uchádzať súčasný mestský poslanec Jozef Výbošťok. TASR to v piatok potvrdil s tým, že kandidovať bude s podporou Kresťanskodemokratického hnutia.



Pripomenul, že kandidovať sa rozhodol, pretože mu chýba spolupráca mesta s občanmi. "S obyvateľmi treba spolupracovať, poznať ich problémy a snažiť sa ich riešiť," podotkol. Z pozície primátora by chcel rozšíriť podporu pre sociálne slabších ľudí. Venovať by sa chcel aj doprave. "V meste je akútny nedostatok parkovacích miest. Dlhodobo stagnujú projekty statickej dopravy," spomenul.



Ako dodal, Detve by chcel dať status moderného mesta, kde budú ľudia radi žiť a tráviť voľné chvíle. "Mnohé iné mestá nás v tom už predbehli," pripustil a doplnil, že zachovať by chcel aj architektúru starých domov v historickej časti mesta.



Výbošťok je poslanec mestského zastupiteľstva od roku 2014. V súčasnosti je členom komisie kultúry, ZPOZ-u a cestovného ruchu. Angažuje sa v oblasti pomoci pre ľudí v hmotnej núdzi.