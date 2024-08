O post primátora Dobšinej sa uchádza štvorica kandidátov

Dobšiná 19. augusta (TASR) - O post primátora Dobšinej v okrese Rožňava sa uchádza štvorica kandidátov. Nové vedenie mesta si budú obyvatelia voliť v doplňujúcich komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia 5. októbra. Pre TASR to uviedla zapisovateľka mestskej volebnej komisie Eva Dovalovská.



Kandidátne listiny na voľby primátora Dobšinej bolo možné doručovať do 6. augusta, záujem o funkciu prejavili štyria kandidáti. O post primátora sa uchádza Gejza Holmok za hnutie Slovensko, Milan Priatka za KDH, Marek Šafár ako nezávislý kandidát a Radovan Žori s podporou strán Smer-SD, Hlas-SD a SNS.



Nové vedenie mesta si budú obyvatelia Dobšinej voliť po tom, ako v januári zo svojej funkcie odstúpil dovtedajší primátor Ján Slovák. Post primátora zastával od roku 2014, funkcie sa vzdal zo zdravotných dôvodov. Zastupujúcim primátorom sa do konania doplňujúcich volieb stal Karol Horník.