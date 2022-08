O post primátora Handlovej sa bude uchádzať i poslanec J. Spevár

Handlová 31. augusta (TASR) - O post primátora Handlovej sa v jesenných voľbách do orgánov samosprávy obcí chce uchádzať i dlhoročný mestský poslanec Ján Spevár. Do volieb pôjde ako nezávislý kandidát. Oznámil to na svojej stránke na sociálnej sieti s tým, že už odovzdal kandidátnu listinu.



Dlhoročný mestský poslanec sa už o post primátora neúspešne pokúšal. "Odvtedy, ako som vstúpil do komunálnej politiky, sa moje názory na to, ako treba viesť mesto, veľmi zmenili. Z povrchného nazerania na veci zvonku som získal kvalifikovaný a odbornejší pohľad na procesy, ktoré sú potrebné pre chod mesta," uviedol Spevár. Tvrdí, že mesto stojí na mieste a "žije" z historicky odsúhlasených investícií poslancami z čias bývalého primátora Rudolfa Podobu.



Handlovú podľa neho zachráni hlavne turizmus v súlade s baníckou históriou či ďalší stredne veľký investor. Svoje plány na rozvoj mesta chce predstaviť v rámci nezávislej skupiny Nová Handlová.



Svoj zámer uchádzať sa o post primátora baníckeho mesta už ohlásila súčasná primátorka Silvia Grúberová (nezávislá), prezident futbalového klubu FC Baník Prievidza Robert Šuník (nezávislý) a dlhoročná pracovníčka v samospráve Tatiana Molnárová (nezávislá).