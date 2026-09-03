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O post primátora Handlovej sa uchádza sedem kandidátov
Záujmy obyvateľov chce budúce volebné obdobie zastupovať v mestskom parlamente 74 ľudí.
Autor TASR
Handlová 3. septembra (TASR) - Post primátora Handlovej chce v jesenných komunálnych voľbách získať sedem kandidátov. O miesto v mestskom zastupiteľstve, ktoré bude mať v budúcom volebnom období 17 členov, má záujem 74 ľudí. Kandidátov zaregistrovala mestská volebná komisia, žiadnu kandidátnu listinu nevylúčila z dôvodu nesplnenia zákonom stanovených podmienok. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
O funkciu štatutárneho zástupcu baníckeho mesta sa bude uchádzať 38-ročná riaditeľka základnej školy Andrea Bacúšan Nevolná (nezávislá), 49-ročný zástupca primátorky Ladislav Hozlár (nezávislý), 50-ročný projektový manažér Branislav Kaniansky (nezávislý), 42-ročný riaditeľ Branislav Ondruška (DOMOV národná strana), 59-ročný manažér-konateľ Ján Spevár (nezávislý), 58-ročný riaditeľ Jozef Stopka (Smer-SD, Hlas-SD, Republika, SNS) a 52-ročný podnikateľ Robert Šuník (nezávislý).
Záujmy obyvateľov chce budúce volebné obdobie zastupovať v mestskom parlamente 74 ľudí. Obyvatelia si ich budú vyberať v rámci dvoch volebných obvodov, v prvom to bude deväť a v druhom osem poslancov. Zo 74 kandidatúr na poslancov je 51 nezávislých kandidátov a 23 nominantov politických strán. O poslanecký post majú záujem viacerí lekári, učitelia či podnikatelia. Najmladšou kandidátkou je 20-ročná študentka vysokej školy, najstaršou 69-ročná učiteľka.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
O funkciu štatutárneho zástupcu baníckeho mesta sa bude uchádzať 38-ročná riaditeľka základnej školy Andrea Bacúšan Nevolná (nezávislá), 49-ročný zástupca primátorky Ladislav Hozlár (nezávislý), 50-ročný projektový manažér Branislav Kaniansky (nezávislý), 42-ročný riaditeľ Branislav Ondruška (DOMOV národná strana), 59-ročný manažér-konateľ Ján Spevár (nezávislý), 58-ročný riaditeľ Jozef Stopka (Smer-SD, Hlas-SD, Republika, SNS) a 52-ročný podnikateľ Robert Šuník (nezávislý).
Záujmy obyvateľov chce budúce volebné obdobie zastupovať v mestskom parlamente 74 ľudí. Obyvatelia si ich budú vyberať v rámci dvoch volebných obvodov, v prvom to bude deväť a v druhom osem poslancov. Zo 74 kandidatúr na poslancov je 51 nezávislých kandidátov a 23 nominantov politických strán. O poslanecký post majú záujem viacerí lekári, učitelia či podnikatelia. Najmladšou kandidátkou je 20-ročná študentka vysokej školy, najstaršou 69-ročná učiteľka.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.