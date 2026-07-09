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O post primátora Komárna tretíkrát zabojuje Béla Keszegh
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
Autor TASR
Komárno 9. júla (TASR) - Súčasný primátor Komárna Béla Keszegh sa bude po tretíkrát uchádzať o post primátora. Zároveň stojí na čele kompletnej kandidátnej listiny Nezávislých pre Komárno. Tím postaví v tohtoročných komunálnych voľbách kandidátov na všetkých 25 poslaneckých miest mestského zastupiteľstva, informoval primátor.
Tím Nezávislí pre Komárno ani v týchto voľbách neprijme externú finančnú podporu. Kampaň si financuje výlučne z vlastných zdrojov a väčšinu práce vykonávajú jej členovia sami. Neplánujú organizovať podujatia ani oslovovať obyvateľov kampaňou od dverí k dverám. V kampani sa chcú predovšetkým zamerať na predstavenie výsledkov dosiahnutých v uplynulých rokoch.
V súčasnom volebnom období disponuje tím v 25-člennom zastupiteľstve 19 mandátmi. Zo súčasného poslaneckého zoskupenia sa o dôveru voličov opätovne uchádza 17 poslancov. Cieľom tímu bolo zostaviť kandidátnu listinu, ktorá odráža rozmanitosť obyvateľov mesta. V zoskupení sú preto zastúpení mladší aj starší kandidáti, skúsené aj nové osobnosti, Maďari aj Slováci, ženy aj muži, informoval primátor.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
Tím Nezávislí pre Komárno ani v týchto voľbách neprijme externú finančnú podporu. Kampaň si financuje výlučne z vlastných zdrojov a väčšinu práce vykonávajú jej členovia sami. Neplánujú organizovať podujatia ani oslovovať obyvateľov kampaňou od dverí k dverám. V kampani sa chcú predovšetkým zamerať na predstavenie výsledkov dosiahnutých v uplynulých rokoch.
V súčasnom volebnom období disponuje tím v 25-člennom zastupiteľstve 19 mandátmi. Zo súčasného poslaneckého zoskupenia sa o dôveru voličov opätovne uchádza 17 poslancov. Cieľom tímu bolo zostaviť kandidátnu listinu, ktorá odráža rozmanitosť obyvateľov mesta. V zoskupení sú preto zastúpení mladší aj starší kandidáti, skúsené aj nové osobnosti, Maďari aj Slováci, ženy aj muži, informoval primátor.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.