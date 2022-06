O post primátora Košíc sa bude uchádzať aj Jozef Karabin

Košice 16. júna (TASR) – O post primátora mesta Košice sa v jesenných komunálnych voľbách bude uchádzať aj starosta košickej mestskej časti (MČ) Pereš a mestský poslanec Jozef Karabin. Svoju kandidatúru ohlásil počas štvrtkového rokovania mestského zastupiteľstva (MsZ). Do volieb vstupuje ako nezávislý kandidát.



Hlavným dôvodom, prečo sa rozhodol uchádzať o funkciu primátora je, že podľa jeho slov súčasný primátor Jaroslav Polaček sklamal mnohých Košičanov. "Celé štyri roky jeho volebného obdobia poukazujem na jeho kauzy a verím, že dokážem robiť veci lepšie," uviedol pre TASR. Doplnil, že kandidovať bude bez podpory politických strán.



Kandidatúru na primátorské kreslo dosiaľ ohlásili výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma, ktorý chce kandidovať ako nezávislý, a za stranu Za ľudí mestský poslanec Milan Lesňák.



Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.