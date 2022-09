O post primátora Krupiny sa chce uchádzať Maroš Skopal

Krupina 2. septembra (TASR) - O post primátora mesta Krupina sa chce v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať Maroš Skopal. Zároveň chce obhájiť post poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). TASR o tom v piatok informovala jeho volebná manažérka Renáta Zolnaiová.



Pripomenula, že súčasného riaditeľa základnej školy podporuje na post krupinského primátora koalícia Sloboda a Solidarita (SaS), Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a nezávislí kandidáti. Na post banskobystrického krajského poslanca to je koalícia politických strán SaS, ODS, PS, KDH a Spolu.



Prioritami sú pre Skopala urýchlenie výstavby obchvatu Krupiny a aj rekonštrukcia ciest a chodníkov. "V spolupráci s krajom budem presadzovať, aby sa obchvat Krupiny stal prioritou aj pre Ministerstvo dopravy SR," uviedol. Dodal, že zamerať sa chce aj na vybudovanie prístupových komunikácií v nových lokalitách s bytovou výstavbou. Konkrétne je to na Novej ulici a Vinohradníckej i v iných lokalitách.



Kandidát na post primátora chce tiež zlepšiť vzťahy s krupinskými podnikateľmi, podporovať ich rozvoj a tvorbu nových pracovných miest. Do Krupiny by chcel prilákať aj lekárov, najmä zubárov a pediatrov, ktorí v meste chýbajú.



Zolnaiová poznamenala, že do krupinského mestského zastupiteľstva kandidujú so Skopalom Viktor Fertšek, Miriam Krčmáriková, Jozef Lutter, Adrián Macko a Albert Macko. Sú to tiež Stanislava Pavlendová, Martin Selecký a Michal Strelec.