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O post primátora Levíc sa bude uchádzať Ervín Szalma
Kandidatúru na post primátora v Leviciach oznámil doteraz okrem Szalmu aj Vladimír Kuny a Mária Kuriačková.
Autor TASR
Levice 28. júla (TASR) - O post primátora Levíc sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať Ervín Szalma. Učiteľ, občiansky aktivista a poslanec mestského zastupiteľstva oznámil svoju kandidatúru v pondelok 27. júla.
Podľa slov Szalmu bude jednou z jeho hlavných priorít riešenie dopravy v Leviciach. „Nie je však jedinou témou, ktorá rozhoduje o kvalite života v našom meste. Cesty, parky, školy či športoviská nevznikajú len vďaka jednému človeku. Vznikajú tam, kde sa ľudia dokážu dohodnúť a spolupracovať. Chcem spájať, nie rozdeľovať,“ povedal.
Kandidatúru na post primátora v Leviciach oznámil doteraz okrem Szalmu aj Vladimír Kuny a Mária Kuriačková. Kuny sa bude o funkciu uchádzať s podporou strán Progresívne Slovensko, SaS, Tím Kraj Nitra, Demokrati, Hnutie Slovensko a Maďarské fórum. Kuriačková bude kandidovať ako nezávislá s podporou strán Smer-SD, Hlas-SD, Slovenská národná strana, Sme rodina a Republika.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
Podľa slov Szalmu bude jednou z jeho hlavných priorít riešenie dopravy v Leviciach. „Nie je však jedinou témou, ktorá rozhoduje o kvalite života v našom meste. Cesty, parky, školy či športoviská nevznikajú len vďaka jednému človeku. Vznikajú tam, kde sa ľudia dokážu dohodnúť a spolupracovať. Chcem spájať, nie rozdeľovať,“ povedal.
Kandidatúru na post primátora v Leviciach oznámil doteraz okrem Szalmu aj Vladimír Kuny a Mária Kuriačková. Kuny sa bude o funkciu uchádzať s podporou strán Progresívne Slovensko, SaS, Tím Kraj Nitra, Demokrati, Hnutie Slovensko a Maďarské fórum. Kuriačková bude kandidovať ako nezávislá s podporou strán Smer-SD, Hlas-SD, Slovenská národná strana, Sme rodina a Republika.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.