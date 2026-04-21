< sekcia Regióny
O post primátora Lučenca sa bude uchádzať Stano Balco
Mesto štvrté funkčné obdobie vedie Alexandra Pivková, súčasná primátorka sa chce o hlasy občanov uchádzať aj v najbližších voľbách.
Autor TASR
Lučenec 21. apríla (TASR) - O post primátora Lučenca sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať aj manažér Stano Balco. Do volieb plánuje ísť ako nezávislý kandidát. Informoval o tom na sociálnej sieti.
Balco vo zverejnenom videu skonštatoval, že celý život prežil v Lučenci a pamätá si ho ako živé mesto. „Zdá sa mi, že momentálne Lučenec nie je taký, ako keby sa vytratil duch z toho mesta,“ skonštatoval s tým, že mesto môže fungovať lepšie, no potrebuje zmenu.
„Mojou úlohou by bolo zabezpečiť, aby sa tu ľudia mali dobre, aby podniky fungovali, aby bolo mesto čisté a bezpečné. Chcem, aby to nebolo len miesto, kde bývam, ale miesto, kde chcem prežiť svoj život,“ povedal Balco.
V ostatných komunálnych voľbách v roku 2022 bolo v Lučenci päť kandidátov na funkciu primátora. Mesto štvrté funkčné obdobie vedie Alexandra Pivková, súčasná primátorka sa chce o hlasy občanov uchádzať aj v najbližších voľbách.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.
