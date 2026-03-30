O post primátora Martina sa bude uchádzať Michal Uherčík
Martinský mestský a krajský poslanec pôjde do volieb s podporou širokej koalície súčasných opozičných strán a hnutí - SaS, PS, KDH, Hnutia Slovensko, Demokratov a OKS.
Autor TASR
Martin 30. marca (TASR) - Post primátora Martina v jesenných komunálnych voľbách chce získať Michal Uherčík (SaS). Martinský mestský a krajský poslanec pôjde do volieb s podporou širokej koalície súčasných opozičných strán a hnutí - SaS, PS, KDH, Hnutia Slovensko, Demokratov a OKS. Uherčík i zástupcovia strán a hnutí o tom v pondelok informovali na brífingu v Martine.
„Vidím Martin ako mesto kultúry, kde o prácu nie je núdza, s jednoduchou dostupnosťou, vysokou kvalitou života, ktoré je vzorom pre iné samosprávy,“ vyhlásil Uherčík.
Zároveň spomenul kultúrnu a národnú minulosť mesta, odchod firiem, klesajúci počet obyvateľov i podľa neho nenaplnené sľuby aktuálneho vedenia mesta. Podľa svojich slov sa chce zasadiť za výstavbu rýchlostnej cesty R3, podporu príchodu investorov do mesta, využívanie najmodernejších technológií v samospráve i výstavbu plavárne.
„Nekandidujem preto, aby som bol niekto. Kandidujem preto, že mesto vnímam, že mesto za osem rokov, čo tam sedím, potichu prehráva. Toto mesto má jeden úžasný potenciál. Má históriu, ľudí tvrdohlavých, pracovitých a hrdých, polohu v srdci krajiny, máme unikátnu novú nemocnicu. To, čo si myslím, že mestu chýba, je to, že sa za neho niekto pobije. To nám tu chýba dve dekády,“ tvrdí.
Uherčíkova kandidatúra je podľa predsedu SaS Branislava Gröhlinga dôkazom, že sa vedia spojiť zástupcovia šiestich politických strán z opozičného spektra. „Martin bol miestom aj v rámci histórie, kde sa takéto zmeny diali. Verím, že sa o pár mesiacov Martin reštartuje a prinesie nový príbeh a nové nastavenie,“ priblížil. Predseda liberálov pripomenul, že Uherčík je zakladajúcim členom SaS. Označil ho za veľmi kritického a konštruktívneho, pričom sa dlhodobo venuje rozvoju samosprávy, regiónom.
Podľa predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) a členky predsedníctva Hnutia Slovensko Eriky Jurinovej musí kraj spolupracovať s obcami a mestami, ak chce hovoriť o trvalo udržateľnom rozvoji kraja. Uherčíka na základe jeho pôsobenia v krajskom zastupiteľstve označila za zodpovedného, pripraveného, s víziou. „Chcem veriť, že jeho kandidatúra pomôže nielen rozvoju mesta, ale aj rozvoju celého Turca a celého kraja,“ podotkla. Uherčíka označilo za zodpovedného a konštruktívneho aj KDH.
Podporu vyjadril Uherčíkovi i Ivan Korčok z PS, podľa ktorého sa strany spájajú pre dobrú vec, aby urobili zmenu na celom Slovensku a táto zmena sa musí podariť aj v samosprávach. Podľa predsedu Demokratov Jaroslava Naďa by Uherčík v prípade úspechu vo voľbách mohol priniesť „nový vietor“.
Uherčík sa o post primátora Martina uchádzal i vo voľbách v roku 2022. Skončil druhý za súčasným primátorom Jánom Dankom (nezávislý).
