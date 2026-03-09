Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 9. marec 2026Meniny má Františka
< sekcia Regióny

O post primátora mesta Bardejov sa bude uchádzať Miloslav Olejár

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Olejár v súčasnosti pôsobí ako architekt.

Autor TASR
Bardejov 9. marca (TASR) - Architekt Miloslav Olejár v pondelok oficiálne ohlásil svoju kandidatúru na post primátora mesta Bardejov. V októbrových komunálnych voľbách bude 54-ročný rodený Bardejovčan kandidovať ako nezávislý kandidát. TASR o tom informovali z jeho tímu.

Olejár v súčasnosti pôsobí ako architekt. Okrem toho je predsedom občianskeho združenia Bardejovízie, prostredníctvom ktorého organizuje odborné konferencie, a taktiež sa zapája do charitatívnych aktivít. Olejár kandidoval na post primátora aj v predchádzajúcich komunálnych voľbách v roku 2022, taktiež ako nezávislý. Vo voľbách vtedy získal viac než 44-percentnú podporu občanov, pričom od víťazstva ho delilo 328 hlasov. Podľa Olejára ide o silný mandát dôvery, ktorý ho motivuje pokračovať v práci pre mesto.

Počas uplynulých štyroch rokov zostal Olejár naďalej aktívny v spoločenskom aj odbornom živote mesta. Podieľa sa na viacerých projektoch, organizuje odborné aj verejné podujatia a snaží sa prispievať k rozvoju Bardejova a k diskusii o jeho budúcnosti.

„Musíme sa pýtať, či máme v Bardejove dostupnejšie bývanie, lepšie platenú prácu, menej dopravných problémov alebo viac príležitostí pre mladých aj starších. Je jasné, že v mnohých oblastiach zaostávame, pritom naše mesto má rozhodne na viac,“ uviedol.

Podľa Olejára je potrebné, aby Bardejov reprezentoval niekto, kto mesto dobre pozná a žije v ňom. „Je čas bojovať za Bardejov, v ktorom si môžeme dovoliť žiť, nielen bývať. Aj preto kandidujem na primátora mesta,“ zdôraznil.

Dôraz kladie najmä na rozvoj dostupného bývania, podporu miestnej ekonomiky, riešenie dopravných problémov, rozkvet športu a kultúry či vytváranie lepších podmienok pre rodiny s deťmi aj seniorov.

„V meste potrebujeme dobrého hospodára. Potrebujeme šport, ktorý víťazí, kultúru, ktorá má svoj dom, bývanie, ktoré si vieme dovoliť, a dôstojný život pre rodiny aj seniorov,“ ozrejmil Olejár.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Kde bola v Prešporku Wall Street?

OTESTUJTE SA: Kto napísal tieto svetoznáme diela?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch