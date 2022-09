O post primátora mesta Veľký Krtíš sa uchádzajú štyria kandidáti

Veľký Krtíš 9. septembra (TASR) - Na post primátora mesta Veľký Krtíš kandidujú štyria ľudia. Pre TASR to v piatok potvrdila Milena Jakabová z organizačno-právneho odboru veľkokrtíšskeho mestského úradu.



Kandidátmi sú Jana Ambrošová (nezávislá) a aj Peter Rék (nezávislý). Obhájiť svoj post by chcel aj súčasný primátor Veľkého Krtíša Dalibor Surkoš (Smer-sociálna demokracia, Sme rodina, Aliancia - Maďari.Národnosti.Regióny, Starostovia a nezávislí kandidáti, Strana moderného Slovenska). Štvrtou kandidátkou je Klaudia Vajová (Hlas-sociálna demokracia).



Podľa Jakabovej mestská volebná komisia vo Veľkom Krtíši zaregistrovala aj kandidátov na post poslanca mestského zastupiteľstva. V prvom obvode, kde si budú občania voliť štyroch poslancov, je zaregistrovaných 14 ľudí. Druhý volebný obvod bude mať päť poslancov a záujemcov je 15. O tretí volebný obvod so šiestimi poslancami sa uchádza 24 kandidátov.



Oficiálne zoznamy zaregistrovaných kandidátov na poslancov, starostov, primátorov a predsedov krajov do jesenných komunálnych volieb a volieb do vyšších územných celkov majú byť zverejnené najneskôr do 4. októbra. Spojené voľby sa uskutočnia 29. októbra.