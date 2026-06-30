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O post primátora Michaloviec sa bude uchádzať poslanec Erik Sibal
Súčasťou tímu sú aj bývalý primátor Michaloviec Jozef Bobík a poslanci mestského zastupiteľstva Michal Stričík a Mirko Gejduš.
Autor TASR
Michalovce 30. júna (TASR) - Poslanec mestského zastupiteľstva Erik Sibal v utorok oznámil kandidatúru na primátora Michaloviec. Zároveň predstavil aj tím nezávislých poslancov, s ktorými chce presadzovať spoločné programové témy zamerané najmä na rozvoj mesta, podporu pracovných miest, bývanie, dopravu a energetiku.
Súčasťou tímu sú aj bývalý primátor Michaloviec Jozef Bobík a poslanci mestského zastupiteľstva Michal Stričík a Mirko Gejduš.„Dohodli sme sa, že sa pokúsime spojiť ľudí, ktorí sa nebudú deliť na našich a cudzích. Nebudeme kritizovať a na všetko nadávať, ale si konečne vyhrnieme rukávy a obetujeme svoj čas v prospech mesta a ľudí, ktorí tu žijú,“ uviedol Sibal. Doplnil, že čoskoro začne so zberom podpisov potrebných pre kandidatúru. Zároveň uviedol, že spolu so svojím tímom sú otvorení aj rokovaniam s politickými stranami o možnej podpore.
Medzi programové priority zaradil vytvorenie podmienok pre nový priemyselný park a rozšírenie existujúceho priemyselného parku, ako aj podporu výstavby výrobných, skladových a logistických kapacít. V programe má tiež výstavbu nájomných bytov, znižovanie energetickej náročnosti budov, rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov či výstavbu kvalitnej cyklistickej infraštruktúry. Venovať sa chce aj efektívnejšiemu výberu daní s využitím leteckého snímkovania a geoinformačných systémov pri daniach z majetku. Ďalšou témou je parkovacia politika a doprava. „Na čo chcem dnes najviac upozorniť, že sa nám podarilo spojiť odbornosť, skúsenosti a nezávislosť. Dovolím si tvrdiť, že začíname novú éru v Michalovciach, keď po 20 rokoch vlády jednej strany ideme prevziať zodpovednosť za naše mesto,“ uviedol Sibal.
O post primátora Michaloviec sa chce uchádzať aj Miroslav Vidovenec, ktorý do volieb vstupuje ako nezávislý kandidát s podporou piatich politických strán a hnutí - PS, Demokrati, SaS, Hnutie Slovensko a KDH. Post chce obhájiť súčasný primátor Miroslav Dufinec kandiduje za Smer-SD, podporu mu vyjadril aj Hlas-SD.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Súčasťou tímu sú aj bývalý primátor Michaloviec Jozef Bobík a poslanci mestského zastupiteľstva Michal Stričík a Mirko Gejduš.„Dohodli sme sa, že sa pokúsime spojiť ľudí, ktorí sa nebudú deliť na našich a cudzích. Nebudeme kritizovať a na všetko nadávať, ale si konečne vyhrnieme rukávy a obetujeme svoj čas v prospech mesta a ľudí, ktorí tu žijú,“ uviedol Sibal. Doplnil, že čoskoro začne so zberom podpisov potrebných pre kandidatúru. Zároveň uviedol, že spolu so svojím tímom sú otvorení aj rokovaniam s politickými stranami o možnej podpore.
Medzi programové priority zaradil vytvorenie podmienok pre nový priemyselný park a rozšírenie existujúceho priemyselného parku, ako aj podporu výstavby výrobných, skladových a logistických kapacít. V programe má tiež výstavbu nájomných bytov, znižovanie energetickej náročnosti budov, rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov či výstavbu kvalitnej cyklistickej infraštruktúry. Venovať sa chce aj efektívnejšiemu výberu daní s využitím leteckého snímkovania a geoinformačných systémov pri daniach z majetku. Ďalšou témou je parkovacia politika a doprava. „Na čo chcem dnes najviac upozorniť, že sa nám podarilo spojiť odbornosť, skúsenosti a nezávislosť. Dovolím si tvrdiť, že začíname novú éru v Michalovciach, keď po 20 rokoch vlády jednej strany ideme prevziať zodpovednosť za naše mesto,“ uviedol Sibal.
O post primátora Michaloviec sa chce uchádzať aj Miroslav Vidovenec, ktorý do volieb vstupuje ako nezávislý kandidát s podporou piatich politických strán a hnutí - PS, Demokrati, SaS, Hnutie Slovensko a KDH. Post chce obhájiť súčasný primátor Miroslav Dufinec kandiduje za Smer-SD, podporu mu vyjadril aj Hlas-SD.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.