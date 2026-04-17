< sekcia Regióny
O post primátora Námestova sa bude uchádzať Ľubomír Jaššo
Ľubomír Jaššo pôsobí ako mestský poslanec v Námestove, učiteľ, športovec, zakladateľ podcastu a je autorom rôznych mestských a komunitných projektov.
Autor TASR
Námestovo 17. apríla (TASR) - Kandidatúru na post primátora Námestova v tohtoročných komunálnych voľbách ohlásil poslanec mestského zastupiteľstva Ľubomír Jaššo. Ako uviedol v príspevku na sociálnej sieti, chce, aby Námestovo bolo živým mestom pre všetkých - mestom, kde sa dobre žije rodinám, mladým ľuďom aj seniorom.
„V posledných rokoch som sa aktívne zapájal do života nášho mesta. Organizoval som komunitné podujatia, pôsobil ako poslanec mestského zastupiteľstva a pracoval na rôznych projektoch, pri ktorých som sa snažil spájať ľudí a komunity v našom meste. Práve pri tejto práci som si ešte viac uvedomil jednu dôležitú vec - Námestovo má obrovský potenciál, ale potrebuje jasnú víziu, novú energiu a viac spolupráce,“ uviedol Jaššo.
