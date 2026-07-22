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O post primátora Námestova sa bude uchádzať Tibor Tomovčík
Tomovčík pôsobí od roku 2025 na pozícii hlavného kontrolóra mesta Námestovo.
Autor TASR
Námestovo 22. júla (TASR) - O post primátora Námestova sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať nezávislý kandidát Tibor Tomovčík. Ako informoval na svojom webe, jeho cieľom je moderné, otvorené a fungujúce mesto, ktoré bude lepšie reagovať na potreby ľudí a využije svoj potenciál naplno.
Tomovčík pôsobí od roku 2025 na pozícii hlavného kontrolóra mesta Námestovo. „Vďaka tejto pozícii som dôkladne spoznal stav mesta. Do dôsledkov poznám fungovanie samosprávy, mestské hospodárenie a presne vidím oblasti, ktoré nefungujú tak, ako by mali. Viem, kde strácame čas, kde nám unikajú možnosti a kde chýba efektivita. Práve táto detailná znalosť procesov ma priviedla k rozhodnutiu kandidovať na post primátora mesta,“ uviedol.
Námestovo má podľa neho obrovský potenciál, šikovných ľudí, výbornú polohu a silného komunitného ducha. „Námestovo dnes potrebuje skúsené, rozvážne a zodpovedné vedenie, ktoré presne vie, ako samosprávne procesy fungujú - a to od prvého dňa v úrade,“ podotkol Tomovčík.
Jeho program zahŕňa rozvoj infraštruktúry, skvalitnenie verejných služieb, dostupné bývanie pre mladé rodiny, rekonštrukciu ciest a chodníkov, rozvoj cyklotrás, systém parkovania, revitalizáciu nábrežia, oboch námestí, projekt krytej plavárne i budovanie nových športovísk.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
Tomovčík pôsobí od roku 2025 na pozícii hlavného kontrolóra mesta Námestovo. „Vďaka tejto pozícii som dôkladne spoznal stav mesta. Do dôsledkov poznám fungovanie samosprávy, mestské hospodárenie a presne vidím oblasti, ktoré nefungujú tak, ako by mali. Viem, kde strácame čas, kde nám unikajú možnosti a kde chýba efektivita. Práve táto detailná znalosť procesov ma priviedla k rozhodnutiu kandidovať na post primátora mesta,“ uviedol.
Námestovo má podľa neho obrovský potenciál, šikovných ľudí, výbornú polohu a silného komunitného ducha. „Námestovo dnes potrebuje skúsené, rozvážne a zodpovedné vedenie, ktoré presne vie, ako samosprávne procesy fungujú - a to od prvého dňa v úrade,“ podotkol Tomovčík.
Jeho program zahŕňa rozvoj infraštruktúry, skvalitnenie verejných služieb, dostupné bývanie pre mladé rodiny, rekonštrukciu ciest a chodníkov, rozvoj cyklotrás, systém parkovania, revitalizáciu nábrežia, oboch námestí, projekt krytej plavárne i budovanie nových športovísk.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.