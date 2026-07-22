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O post primátora Námestova sa bude uchádzať Tibor Tomovčík

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Tomovčík pôsobí od roku 2025 na pozícii hlavného kontrolóra mesta Námestovo.

Autor TASR
Námestovo 22. júla (TASR) - O post primátora Námestova sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať nezávislý kandidát Tibor Tomovčík. Ako informoval na svojom webe, jeho cieľom je moderné, otvorené a fungujúce mesto, ktoré bude lepšie reagovať na potreby ľudí a využije svoj potenciál naplno.

Tomovčík pôsobí od roku 2025 na pozícii hlavného kontrolóra mesta Námestovo. „Vďaka tejto pozícii som dôkladne spoznal stav mesta. Do dôsledkov poznám fungovanie samosprávy, mestské hospodárenie a presne vidím oblasti, ktoré nefungujú tak, ako by mali. Viem, kde strácame čas, kde nám unikajú možnosti a kde chýba efektivita. Práve táto detailná znalosť procesov ma priviedla k rozhodnutiu kandidovať na post primátora mesta,“ uviedol.

Námestovo má podľa neho obrovský potenciál, šikovných ľudí, výbornú polohu a silného komunitného ducha. „Námestovo dnes potrebuje skúsené, rozvážne a zodpovedné vedenie, ktoré presne vie, ako samosprávne procesy fungujú - a to od prvého dňa v úrade,“ podotkol Tomovčík.

Jeho program zahŕňa rozvoj infraštruktúry, skvalitnenie verejných služieb, dostupné bývanie pre mladé rodiny, rekonštrukciu ciest a chodníkov, rozvoj cyklotrás, systém parkovania, revitalizáciu nábrežia, oboch námestí, projekt krytej plavárne i budovanie nových športovísk.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
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