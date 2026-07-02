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O post primátora Nitry sa bude uchádzať aj Marek Illéš
Illéš prijal ponuku a výzvu uchádzať sa o post primátora Nitry z dôvodu, že chce mesto posunúť ďalej.
Autor TASR
Nitra 2. júla (TASR) - Kandidatúru na post primátora Nitry oznámil Marek Illéš. O primátorské kreslo sa bude uchádzať ako kandidát strán Smer-SD a Hlas-SD. Nevylúčil ani podporu ďalších politických strán, rokovania stále prebiehajú. Illéš aktuálne pôsobí ako generálny riaditeľ Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Svoju kandidatúru oznámil vo štvrtok na tlačovej konferencii v Nitre.
Podľa predsedu strany Smer-SD a premiéra Roberta Fica strana do súboja o post primátora ponúka človeka s obrovskými manažérskymi skúsenosťami. „Ponúkame serióznosť, profesionalitu, manažérske skúsenosti a najmä ide o človeka, ktorý má chuť spájať, rozprávať sa, hľadať kompromisy,“ povedal Fico.
Premiér potvrdil, že rokovania o podpore ďalších strán pokračujú a po celom Slovensku budú koalície rôznorodé. „Rokovania nie sú ukončené, ale sú veľmi náročné, veľmi komplikované. Keďže ide o regionálne voľby a voľby lokálne, nebudú koalície úplne zohľadňovať dianie na politike národnej, preto sa môže stať, že budú kandidátov podporovať aj také mixy vládnych a opozičných strán. Všetko prichádza do úvahy, v prípade volieb do miest a obcí a pri voľbách do samosprávnych krajov je to možné,“ skonštatoval.
Illéš prijal ponuku a výzvu uchádzať sa o post primátora Nitry z dôvodu, že chce mesto posunúť ďalej. Súčasné vedenie mesta podľa neho dosiahlo limity na to, aby mohlo ďalej rozvíjať Nitru a je potrebné, aby sa zmenilo. „Chcem, aby fungovala spolupráca s vládou SR, s jednotlivými ministerstvami, s Nitrianskym samosprávnym krajom, so všetkými inštitúciami verejnej správy tu v Nitre, so všetkými občianskymi združeniami, podnikateľmi a všetkými inštitúciami, ktoré majú vplyv na vývoj života a vplyv na obyvateľov mesta Nitry,“ povedal.
Problémom súčasného vedenia mesta je podľa neho aj to, že smeruje a rieši veci striktne pred koncom volebného obdobia. „Teraz sa vo veľkom riešia veci, ako je asfaltovanie a podobne, niekedy bez nejakej serióznej prípravy. Najväčší problém vidím v tom, že veci sa robia trochu bez rozmyslu. Najskôr by som menil nejaké inžinierske siete pod tými cestami, ktoré sa teraz vo veľkom riešia, a robil by som to v priebehu celého roka,“ podotkol Illéš.
Ďalšími problémami, ktoré podľa neho treba riešiť, sú parkovacia politika, hlavne parkovanie a doprava v Nitre, príjazdy z jednotlivých mestských častí do Nitry, ale aj nájomné bývanie.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
Podľa predsedu strany Smer-SD a premiéra Roberta Fica strana do súboja o post primátora ponúka človeka s obrovskými manažérskymi skúsenosťami. „Ponúkame serióznosť, profesionalitu, manažérske skúsenosti a najmä ide o človeka, ktorý má chuť spájať, rozprávať sa, hľadať kompromisy,“ povedal Fico.
Premiér potvrdil, že rokovania o podpore ďalších strán pokračujú a po celom Slovensku budú koalície rôznorodé. „Rokovania nie sú ukončené, ale sú veľmi náročné, veľmi komplikované. Keďže ide o regionálne voľby a voľby lokálne, nebudú koalície úplne zohľadňovať dianie na politike národnej, preto sa môže stať, že budú kandidátov podporovať aj také mixy vládnych a opozičných strán. Všetko prichádza do úvahy, v prípade volieb do miest a obcí a pri voľbách do samosprávnych krajov je to možné,“ skonštatoval.
Illéš prijal ponuku a výzvu uchádzať sa o post primátora Nitry z dôvodu, že chce mesto posunúť ďalej. Súčasné vedenie mesta podľa neho dosiahlo limity na to, aby mohlo ďalej rozvíjať Nitru a je potrebné, aby sa zmenilo. „Chcem, aby fungovala spolupráca s vládou SR, s jednotlivými ministerstvami, s Nitrianskym samosprávnym krajom, so všetkými inštitúciami verejnej správy tu v Nitre, so všetkými občianskymi združeniami, podnikateľmi a všetkými inštitúciami, ktoré majú vplyv na vývoj života a vplyv na obyvateľov mesta Nitry,“ povedal.
Problémom súčasného vedenia mesta je podľa neho aj to, že smeruje a rieši veci striktne pred koncom volebného obdobia. „Teraz sa vo veľkom riešia veci, ako je asfaltovanie a podobne, niekedy bez nejakej serióznej prípravy. Najväčší problém vidím v tom, že veci sa robia trochu bez rozmyslu. Najskôr by som menil nejaké inžinierske siete pod tými cestami, ktoré sa teraz vo veľkom riešia, a robil by som to v priebehu celého roka,“ podotkol Illéš.
Ďalšími problémami, ktoré podľa neho treba riešiť, sú parkovacia politika, hlavne parkovanie a doprava v Nitre, príjazdy z jednotlivých mestských častí do Nitry, ale aj nájomné bývanie.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.