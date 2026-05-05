O post primátora Nitry sa bude vo voľbách uchádzať Igor Kršiak
Autor TASR
Nitra 5. mája (TASR) - O post primátora Nitry sa bude v najbližších komunálnych voľbách uchádzať 50-ročný právnik Igor Kršiak. Kandidovať bude ako nezávislý kandidát. V samospráve pôsobí takmer štvrťstoročie. Je bývalým dlhoročným prednostom nitrianskeho mestského úradu, bývalým prednostom Mestského úradu v Trnave a vedúcim právneho odboru na trnavskom mestskom úrade. Svoju kandidatúru potvrdil v utorok.
Podporu vyjadrili Kršiakovi aj mestskí poslanci Pavol Obertáš a Štefan Štefek. V komunálnych voľbách v roku 2022 sa obidvaja ako nezávislí kandidáti uchádzali o post primátora. „Pred štyrmi rokmi asi dve tretiny Nitranov chceli zmenu. No viacerí sme mali ambíciu byť tými, ktorí tú vyššiu kvalitu prinesú. Dnes vieme, že to rozdeľovanie, tie spory, ktoré medzi nami možno sú, treba jednoducho zahodiť a povýšiť na spojenie, na spoluprácu. Aj toto je signál pre ľudí, že tá rozhádaná a rozdelená Nitra už nemá svoju budúcnosť, že treba názory politikov spájať, nie rozdeľovať,“ povedal Kršiak.
Ako svoje priority si stanovil tri základné oblasti, ktorým sa bude venovať v prípade získania dôvery obyvateľov. Sú to ekonomika mesta, investície a komunity. „Ekonomiku mesta treba zastabilizovať. Mesto si nabralo za ostatných osem rokov milióny a milióny úverov, na kvalite života v meste však tie investície necítiť,“ skonštatoval.
Druhou oblasťou je rozvoj mesta, investície. „Pozrite sa na cesty a chodníky, na nedokončené parkovanie, na nedokončený verejný priestor. Nemáme doriešenú nulovú toleranciu korupcie, to je ďalšia vec, ktorú musíme zaviesť ako program, aby naozaj Nitra bola čistá, transparentná,“ zhodnotil súčasný stav Kršiak.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 24. októbra. Kandidatúru na post primátorky Nitry potvrdila okrem Kršiaka aj Zuzana Uhríková, kandidátka hnutia Republika.
