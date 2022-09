O post primátora Považskej Bystrice sa bude uchádzať aj J. Ševčík

Považská Bystrica 8. septembra (TASR) – O post primátora Považskej Bystrice sa v októbrových voľbách bude opäť uchádzať Jaroslav Ševčík. Kandiduje ako nestraník na kandidátke strany Národná koalícia/Nezávislí kandidáti.



Ševčíkovým cieľom je podľa jeho slov aj zjednotiť vybrané nové tváre kandidátov za poslancov, a tým zvýšiť ich šancu uspieť vo voľbách. "Súčasné zloženie mestského zastupiteľstva je dlhodobo nespôsobilé zastupovať občanov mesta. Do svojich radov potrebuje novú krv a odborníkov," tvrdí kandidát.



V prípade volebného úspechu bude podľa jeho slov prioritou urobiť z Považskej Bystrice opäť mesto, na ktoré budú jeho obyvatelia hrdí, nebude chátrať, odkiaľ nebudú mladí ľudia utekať do zahraničia, kde sa nebude ničiť zeleň, bude normálne fungovať doprava a cesty sa nebudú opravovať len dva mesiace pred voľbami.



Ševčík kandidoval ako nezávislý na post primátora Považskej Bystrice aj v komunálnych voľbách v roku 2018. Získal 410 hlasov (3,32 %) a skončil spomedzi štyroch kandidátov na treťom mieste za Karolom Janasom (7294 hlasov) a Andrejom Pélim (4401 hlasov).



Svoju opätovnú kandidatúru na post primátora ohlásil i súčasný primátor Janas, podporuje ho koalícia Hlas-SD, Smer-SD a SNS. Ako nezávislí chcú ísť do volieb vyštudovaný právnik Mikuláš Prokop a diplomat Maroš Chudovský.