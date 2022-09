O post primátora Partizánskeho prejavil záujem jeden kandidát

Partizánske 5. septembra (TASR) - O post primátora Partizánskeho prejavil záujem jediný kandidát. V mestskom zastupiteľstve chce zastupovať záujmy obyvateľov 44 ľudí. Pre TASR to v pondelok uviedol zapisovateľ mestskej volebnej komisie Martin Hlbočan. Oficiálne počty budú podľa neho známe až po zasadnutí komisie.



Svoj primátorský post chce v jesenných komunálnych voľbách opätovne obhájiť Jozef Božik. Vo funkcii je v súčasnosti tretie volebné obdobie. O hlasy Partizánčanov sa bude na jeseň uchádzať ako nezávislý. Pre TASR pred časom uviedol, že sa javí, že bude mať aj širokú podporu politických strán. Špecifikovať ich s ohľadom na to, že by sa mali vyjadriť, však nechcel. "Zatiaľ cítim podporu naprieč politickým spektrom, či už ide o ľavicové alebo pravicové politické strany," tvrdí.