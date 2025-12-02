< sekcia Regióny
O post primátora Pezinka chce zabojovať mestský poslanec J. Hanulík
Ak získa dôveru obyvateľov, je podľa vlastných slov pripravený vytvoriť z Pezinka mesto pre všetkých.
Autor TASR
Bratislava/Pezinok 2. decembra (TASR) - O post primátora Pezinka chce v budúcoročných voľbách zabojovať mestský poslanec Juraj Hanulík. Je kandidátom opozičného Progresívneho Slovenska (PS). Hovorí, že mesto treba riadiť s jasným plánom, volebný program chce vytvárať spolu s obyvateľmi Pezinka, ktorých pozýva na diskusie a debaty. Informoval o tom na utorňajšej tlačovej konferencii.
„V rámci svojim kompetencií robím maximum, aby sa v Pezinku žilo lepšie. Ale zároveň cítim, že ak chceme ozajstnú zmenu, tak už nestačí len opravovať chyby. Musíme začať mesto riadiť s jasným plánom,“ skonštatoval Hanulík, ktorý je predsedom komisie kultúry, vinohradníctva a cestovného ruchu.
Ak získa dôveru obyvateľov, je podľa vlastných slov pripravený vytvoriť z Pezinka mesto pre všetkých. Sľubuje fungujúcu dopravu i parkovaciu politiku i to, že sa z mesta opäť stane líder regiónu. Mesto musí mať podľa neho jasnú víziu na najbližšie desaťročia, musí byť domovom tradícií, avšak zároveň aj vytvárať podmienky pre moderné podnikanie či zelené a udržateľné riešenia.
Mesto Pezinok podľa neho taktiež potrebuje generačnú výmenu a primátora, ktorý je ochotný ľudí počúvať a spolupracovať s nimi. Hovorí, že rozumie problematike rozpočtu, územného plánovania o získavaniu externých zdrojov, pozná tiež ťažké podmienky školstva či sociálnej pomoci a dlhodobo upozorňuje na chyby vo viacerých oblastiach. Poukazuje na upadanie vinohradníctva, ktoré je symbolom, identitou a tradíciu, o ktorú by mesto nemalo prísť, rovnako tak na hrozbu ťažby antimónu v oblasti Trojárová. „Citlivo“ vníma aj nevyužité možnosti a potenciál spoločenského a kultúrneho života.
„V rámci svojim kompetencií robím maximum, aby sa v Pezinku žilo lepšie. Ale zároveň cítim, že ak chceme ozajstnú zmenu, tak už nestačí len opravovať chyby. Musíme začať mesto riadiť s jasným plánom,“ skonštatoval Hanulík, ktorý je predsedom komisie kultúry, vinohradníctva a cestovného ruchu.
Ak získa dôveru obyvateľov, je podľa vlastných slov pripravený vytvoriť z Pezinka mesto pre všetkých. Sľubuje fungujúcu dopravu i parkovaciu politiku i to, že sa z mesta opäť stane líder regiónu. Mesto musí mať podľa neho jasnú víziu na najbližšie desaťročia, musí byť domovom tradícií, avšak zároveň aj vytvárať podmienky pre moderné podnikanie či zelené a udržateľné riešenia.
Mesto Pezinok podľa neho taktiež potrebuje generačnú výmenu a primátora, ktorý je ochotný ľudí počúvať a spolupracovať s nimi. Hovorí, že rozumie problematike rozpočtu, územného plánovania o získavaniu externých zdrojov, pozná tiež ťažké podmienky školstva či sociálnej pomoci a dlhodobo upozorňuje na chyby vo viacerých oblastiach. Poukazuje na upadanie vinohradníctva, ktoré je symbolom, identitou a tradíciu, o ktorú by mesto nemalo prísť, rovnako tak na hrozbu ťažby antimónu v oblasti Trojárová. „Citlivo“ vníma aj nevyužité možnosti a potenciál spoločenského a kultúrneho života.