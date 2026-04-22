Streda 22. apríl 2026
O post primátora Piešťan sa bude uchádzať Michael Niepel

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Kandidatúru oznámil v utorok (21. 4.) podvečer v priestoroch Kursalonu.

Autor TASR
Piešťany 22. apríla (TASR) - O post primátora Piešťan sa bude uchádzať poslanec mestského zastupiteľstva (MsZ) Michael Niepel. Jeho cieľom je rozvoj mesta ako moderného a efektívne riadeného so zapojením verejnosti do rozhodovania. TASR o tom informovali z iniciatívy Ambiciózne Piešťany.

Kandidatúru oznámil v utorok (21. 4.) podvečer v priestoroch Kursalonu. Avizoval stretnutia s obyvateľmi, diskusie a komunitné aktivity. Za priority označil finančnú stabilitu mesta, transparentné hospodárenie a využívanie externých zdrojov.

Zároveň predstavil tím deviatich kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva. Tvoria ho Marián Seitler, Ján Stachura, Michal Bezák, Eva Rohoňová, Martin Vlachynský, Hana Galášová, Marcel Hudák, Zuzana Tureková a Andrej Polák.

Niepel pôsobí od roku 2022 ako nezávislý mestský poslanec, je predsedom komisie pre financie a podnikanie a členom mestskej rady.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.
