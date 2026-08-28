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Piatok 28. august 2026
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O post primátora Piešťan sa uchádza sedem kandidátov

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Na snímke barlolámač na Kolonádovom moste v Piešťanoch. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Podľa mesta nebola pri preberaní kandidátnych listín odmietnutá žiadna z podaných listín. Konečný zoznam zaregistrovaných kandidátov preto bude známy až po ukončení registračného procesu.

Autor TASR
Piešťany 28. augusta (TASR) - O post primátora Piešťan sa v tohtoročných komunálnych voľbách uchádza sedem kandidátov. O 21 poslaneckých mandátov v mestskom zastupiteľstve (MsZ) zabojuje 79 kandidátov. Vyplýva to z údajov o podaných kandidátnych listinách po uplynutí lehoty na ich podávanie. TASR o tom informovala samospráva.

Nasledovať bude posudzovanie kandidátnych listín Mestskou volebnou komisiou v Piešťanoch. Jej prvé zasadnutie sa musí uskutočniť najneskôr 3. septembra, pričom registrácia kandidátov musí byť vykonaná najneskôr do 9. septembra.

Podľa mesta nebola pri preberaní kandidátnych listín odmietnutá žiadna z podaných listín. Konečný zoznam zaregistrovaných kandidátov preto bude známy až po ukončení registračného procesu.

O priazeň voličov sa uchádzajú Peter Jančovič, Michael Niepel, Roman Vajaš, Marián Škorník, Martin Valo, Ladislav Bábik a Roman Chudý.

Na poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany bolo podaných 51 kandidátnych listín. Z nich 39 pripadá na nezávislých kandidátov a 12 na politické strany a koalície.

V prvom volebnom obvode kandiduje 39 uchádzačov, z toho 19 nezávislých a 20 nominovaných politickými stranami alebo koalíciami. V druhom volebnom obvode sa o poslanecké mandáty uchádza 40 kandidátov, z toho 20 nezávislých a 20 nominovaných politickými stranami alebo koalíciami.

Medzi politickými subjektmi, ktoré podali kandidátne listiny, sú napríklad KDH, Smer - sociálna demokracia, SLOVEXIT či Progresívne Slovensko v koalícii so stranami Sloboda a Solidarita, Demokrati a Hnutie Slovensko. Kandidátne listiny podali aj ďalšie politické subjekty a koalície.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 24. októbra 2026. Ministerstvo vnútra SR avizovalo zverejnenie elektronického registra všetkých zaregistrovaných kandidátov najneskôr 29. septembra.
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