O post primátora Popradu sa bude uchádzať Jozef Králik
Autor TASR
Poprad 24. apríla (TASR) - O post primátora Popradu sa bude uchádzať súkromný podnikateľ Jozef Králik. Kandidovať bude ako nezávislý. V týchto dňoch bude zbierať podpisy pod svoju kandidatúru. Informoval o tom na sociálnej sieti. Svoju kandidatúru vlani ohlásil aj súčasný primátor mesta Anton Danko.
Ako uviedol Králik, mestu Poprad sa venuje dlhodobo a teraz chce urobiť ďalší krok. „Verím, že Poprad môže byť silná a zdravá komunita. Základom je komunikácia a spolupráca,“ povedal s tým, že chce počúvať názory ľudí a vedieť, čo ich trápi aj teší.
O post primátora Popradu sa bude uchádzať aj jeho súčasný primátor Anton Danko. Kandidatúru ohlásil vlani spolu so svojim tímom. Podľa neho ide o partiu ľudí, ktorí chcú priniesť do mesta novú energiu, poctivú prácu a úprimnú snahu posúvať Poprad vpred.
