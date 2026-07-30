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O post primátora Popradu sa bude uchádzať Mikuláš Bobák
Poprad podľa neho patrí medzi mestá s najväčším rozvojovým potenciálom, ktorý sa však v súčasnosti nevyužíva naplno.
Autor TASR
Poprad 30. júla (TASR) - O post primátora mesta Poprad sa bude v jesenných voľbách uchádzať podnikateľ a manažér Mikuláš Bobák. Kandidovať bude ako nezávislý, pričom so zberom podpisov už začal. Kandidatúru oficiálne oznámil vo štvrtok.
Svoje rozhodnutie podľa vlastných slov zvažoval dlhodobo, pričom uplynulý rok venoval analýze fungovania samosprávy, porovnávaniu úspešných miest na Slovensku i v zahraničí a diskusiám s odborníkmi a obyvateľmi regiónu. „Celý život budujem tímy, reštrukturalizujem organizácie, nastavujem procesy a hľadám ľudí, ktorí sú často lepší ako ja. Práve schopnosť vytvoriť prostredie, v ktorom vznikajú dobré rozhodnutia, považujem za najdôležitejšiu úlohu primátora,“ uviedol Bobák.
Poprad podľa neho patrí medzi mestá s najväčším rozvojovým potenciálom, ktorý sa však v súčasnosti nevyužíva naplno. Za kľúčové označil vytvorenie spoločnej vízie mesta, budovanie partnerstiev a posilnenie spolupráce v rámci celého tatranského regiónu. „Nechcem iba spravovať mesto. Chcem pomôcť rozvinúť jeho potenciál,“ povedal. Dodal, že Poprad sa pri svojom rozvoji nemusí spoliehať iba na vlastné riešenia, ale môže využívať skúsenosti miest, ktorým sa podarilo zvýšiť kvalitu života obyvateľov.
Program a jednotlivé odborné priority chce predstavovať postupne počas nasledujúcich mesiacov v dialógu s odbornou aj laickou verejnosťou.
O post primátora Popradu sa bude uchádzať aj súčasný primátor Anton Danko, ktorý svoju kandidatúru ohlásil vlani spolu so svojím tímom. Kandidatúru oznámil aj súkromný podnikateľ Jozef Králik, ktorý sa o funkciu bude uchádzať ako nezávislý.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
Svoje rozhodnutie podľa vlastných slov zvažoval dlhodobo, pričom uplynulý rok venoval analýze fungovania samosprávy, porovnávaniu úspešných miest na Slovensku i v zahraničí a diskusiám s odborníkmi a obyvateľmi regiónu. „Celý život budujem tímy, reštrukturalizujem organizácie, nastavujem procesy a hľadám ľudí, ktorí sú často lepší ako ja. Práve schopnosť vytvoriť prostredie, v ktorom vznikajú dobré rozhodnutia, považujem za najdôležitejšiu úlohu primátora,“ uviedol Bobák.
Poprad podľa neho patrí medzi mestá s najväčším rozvojovým potenciálom, ktorý sa však v súčasnosti nevyužíva naplno. Za kľúčové označil vytvorenie spoločnej vízie mesta, budovanie partnerstiev a posilnenie spolupráce v rámci celého tatranského regiónu. „Nechcem iba spravovať mesto. Chcem pomôcť rozvinúť jeho potenciál,“ povedal. Dodal, že Poprad sa pri svojom rozvoji nemusí spoliehať iba na vlastné riešenia, ale môže využívať skúsenosti miest, ktorým sa podarilo zvýšiť kvalitu života obyvateľov.
Program a jednotlivé odborné priority chce predstavovať postupne počas nasledujúcich mesiacov v dialógu s odbornou aj laickou verejnosťou.
O post primátora Popradu sa bude uchádzať aj súčasný primátor Anton Danko, ktorý svoju kandidatúru ohlásil vlani spolu so svojím tímom. Kandidatúru oznámil aj súkromný podnikateľ Jozef Králik, ktorý sa o funkciu bude uchádzať ako nezávislý.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.