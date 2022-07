O post primátora Považskej Bystrice zabojuje diplomat Maroš Chudovský

Považská Bystrica 22. júla (TASR) – O post primátora mesta Považská Bystrica sa bude uchádzať 33-ročný diplomat Maroš Chudovský. Už niekoľko mesiacov sa so svojim tímom stretáva s Považskobystričanmi. Priority a volebný program budú podľa jeho slov vychádzať práve z výsledkov rozhovorov s obyvateľmi mesta.



"Program nechceme robiť od stola. To, čo nám ľudia hovoria, bude kľúčovou súčasťou plánu. Chceme ich vypočuť, vyhodnotiť to a spolu s odborníkmi pripraviť víziu pre mesto. Aby to neboli len dobre znejúce sľuby, ale najmä spôsob, akým chceme plány realizovať," priblížil Chudovský s tým, že program predstavia v polovici septembra.



Rozhovory podľa neho potvrdzujú, že obyvatelia mesta očakávajú viac, pokiaľ ide o ponuku kultúrnych, športových a akýchkoľvek voľnočasových aktivít. "Nie je to len o tom, čo ponúkne mesto, ale aj aké príležitosti ľuďom poskytne na sebarealizáciu. Považskobystričania by svoju energiu a čas aj chceli investovať, ale potrebujú na to od mesta oveľa viac podpory," zdôraznil Chudovský.



Absolvent Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici je zamestnancom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Naposledy pôsobil na Stálom zastúpení SR pri Európskej únii v Bruseli ako zástupca veľvyslanca v politickom a bezpečnostnom výbore. Aktuálne v súvislosti s kandidatúrou na primátora čerpá neplatené voľno.



O post primátora Považskej Bystrice sa bude uchádzať ako nezávislý kandidát. Potvrdil však, že viaceré politické strany vyjadrili záujem podporiť úsilie jeho tímu. Spolu s ním plánuje ponúknuť nielen konkrétnu víziu, ale aj kompletnú kandidátku na posty poslancov mestského zastupiteľstva.



"Našim cieľom nie je sólo jazda, je to tímová hra. Mať okolo seba tím odhodlaných a kompetentných ľudí, je jediný spôsob, ako sa dajú plány dotiahnuť do úspešného konca," zdôraznil.